Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Právě kvůli situaci na migrační trase chce české ministerstvo vnitra v krátké době poslat do Bosny a Hercegoviny 25 miliónů korun na posílení ochrany hranic a zvládání migrace. Podmínkou je souhlas Babišovy vlády, která se má návrhem zabývat příští týden, přičemž se očekává jednoznačný souhlas.

Peníze chce tamní ministerstvo bezpečnosti využít např. na termokamery, dalekohledy, drony, baterky či detektory srdečního tepu. Právě tento úřad koncem června požádal Česko o finanční pomoc.

S příspěvkem plně souhlasí i členové sněmovního zahraničního výboru, jehož delegace v červnu Bosnu a Hercegovinu navštívila. „Je to jedno z nejvíce rizikových míst na Balkáně a naše angažmá je tam zásadní,“ řekl Právu šéf výboru a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Podle něj poslanci na toto téma v Sarajevu mluvili nejen se svými protějšky, ale i s dalšími představili státu. „Je to naše dlouhodobá politika – pomáhat v místě krize,“ dodal Zaorálek s tím, že nikdo z českých poslanců nemá s takovou pomocí problém.

Udržet balkánskou trasu uzavřenou

Jeho slova potvrdil i místopředseda výboru Jan Lipavský (Piráti). „Situace v Bosně není dobrá, je to jedno z míst, kudy proudí migranti skrze Srbsko do Evropy, a určitě je potřeba jim pomoci,“ řekl Právu. „Pokud se to zvládne, ti lidé se nebudou pokoušet tudy projít,“ poznamenal. „Je to určitě krok dobrým směrem,“ zhodnotil vládní záměr.

Ministerstvo vnitra ve zprávě pro vládu odkazuje na informace Mezinárodní organizace pro migraci, podle kterých přišlo od začátku roku do 21. června 2018 do Bosny a Hercegoviny přes 7000 migrantů, přičemž okolo 2500 z nich se tam dál zdržuje. Každý týden přichází nyní do Bosny a Hercegoviny 400–600 migrantů, a to především přes hranice se Srbskou republikou.

„Dlouhodobou prioritou ministerstva vnitra je udržet západobalkánskou trasu uzavřenou. V této souvislosti ministerstvo již dříve podpořilo projekty zaměřené na ochranu hranic v Makedonské republice a v Srbské republice,“ sdělil Právu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Resort připomíná finanční pomoc z loňského roku, kterou schválila ještě Sobotkova vláda. V případě Makedonie šlo jen loni o 28 miliónů korun na posilování azylového a migračního systému, stejný důvod byl pro 27miliónový finanční příspěvek Srbsku.

Letos chce vnitro v rámci programu Pomoc na místě uvolnit celkem 150 miliónů Kč do tří prioritních regionů – Blízkého východu, Balkánu a regionu širšího Sahelu/severní Afriky.