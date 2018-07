ada, nig, Právo

Např. před dvěma lety se v Norimberku jako první člen české vlády oficiálně zúčastnil sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Sedmkrát vyjel Herman do Rakouska a pětkrát shodně do Izraele a Itálie. Na Slovensku byl čtyřikrát, v USA a ve Francii dvakrát.

Herman se už v pondělí na dotaz Práva nechtěl ke svým zahraničním cestám vyjádřit a odkázal na příslušný odbor ministerstva kultury.

Ministerstvo se rozhodlo po zprávě o cestách a používání letištního VIP salonku svého ministra odtajnit náklady na všechny Hermanovy zahraniční cesty. Podle tabulky poskytnuté Právu za 66 výjezdů do ciziny zaplatil v letech 2014 až 2017 úřad celkem 1,46 miliónu korun.

Pan ministr jezdil někdy sám, většinou ale s doprovodem jednoho nebo maximálně dvou lidí z ministerstva Patrik Košický, bývalý náměstek

Letenky z toho představují 543 571 korun, ubytování hrazené kartou stálo 301 809 korun. Vybavení ministra na stravu, které má každý ministr 2,5krát vyšší než běžný cestovatel na služební cestě, dále dopravu a ubytování v hotovosti, včetně kapesného, činilo 541 870 korun.

Ministerstvo uvedlo, že za 14 ministrových pobytů ve VIP salonku na ruzyňském letišti zaplatilo pouze 73 151 korun. Jak Právu sdělil někdejší Hermanův politický náměstek, lidovec Patrik Košický, který nyní působí jako šéf kabinetu ministra Ilji Šmída (za ANO), zbytek do 181 tisíc úřad uhradil za ministrův doprovod.

„Pan ministr jezdil někdy sám, většinou ale s doprovodem jednoho nebo maximálně dvou lidí z ministerstva. Nikdy nejezdil s velkým ansámblem,“ řekl Právu s tím, že salonek je výhodou i v případě, že ministr potřebuje ještě těsně před odletem úřadovat.

Přispěl i hostitel

V tabulce je téměř u poloviny ministrových cest v kolonce ubytování a letenka uvedena nula. Ministerstvo tedy poskytlo pouze osobní vybavení ministrovi. V 21 případech pak je nulová položka buď u ubytování, nebo u ceny za letenku.

„Tam, kde jsou nulové položky, hradila ubytování či cestu přijímací strana, nebo šlo o cestu v rámci oficiální vládní delegace. V takových případech náklady nehradilo ministerstvo, ale úřad vlády,“ sdělil Košický. Podle něj to byla např. cesta Hermana do Japonska, kde byl součástí oficiální premiérovy delegace. Tato cesta tedy stála resort kultury jen 17 800 korun na dietách a kapesném ministra.

Podle Košického některé cesty absolvoval Herman i osobním autem, třeba na Slovensko nebo do Německa. Při letech cestoval Herman většinou turistickou třídou. Bylo to například i při dlouhých cestách do Indie nebo loni do Japonska, kde zahajoval výstavu Slovanské epopeje. První třídou letěl jedenáctkrát.

Podle Košického ministr toho využíval mimořádně. „V případě, že se rozhodnete k cestě na poslední chvíli nebo z Bruselu přišlo narychlo pozvání, tak nemáte moc na výběr. Je obtížné sehnat nějakou linku, která není vyprodaná. Berete tedy, co je volné,“ řekl s tím, že ministr má na první třídu nárok.