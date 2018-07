Karolina Brodníčková, Právo

„Je důležité, aby to pan Krčál vysvětlil. V případě, že to neobhájí, tak se to musí vyřešit tak, jako se to vyřešilo u paní Malé. Nemůže to být jiný postup,“ řekl Právu Foldyna.

Situace, kdy potíže s prokázáním autorství svých diplomových prací má vícero politiků, se mu nelíbí. „Je to problém pro celou politiku,“ podotkl.

„Kauza“ soc. dem. ministra otrávila i poslance. „Pokud se "obvinění" prokáže, považoval bych to za velmi nešťastné. Rozhodně jsem přesvědčen, že v takovém případě by to mělo vedení ČSSD s panem ministrem řešit,“ napsal Právu poslanec Ondřej Veselý.

Petr Krčál

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Jen mi přijde hořce úsměvné, že ministři přicházejí o pozice kvůli plagiátorství, ale trestní stíhání a vedení ve svazcích StB u premiéra je OK,“ dodal Veselý.

Na podezření z plagiátorství upozornil v pondělí server Seznam Zprávy. Bakalářskou práci napsal Krčál v roce 2006 na Institutu mezioborových studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Speciální program na kontrolu plagiátů však odhalil, že je v jeho práci mnoho stran shodného textu s diplomovou prací jiné autorky. Podobnosti se objevují zhruba ve 14 procentech textu. [celá zpráva]

Kvůli plagiátorství skončila minulý týden i Malá. Ta byla podezírána z opsání asi pěti procent diplomové práce o chovu králíků.