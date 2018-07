Renáta Bohuslavová, Novinky

„Vnímám to jako vyústění možnosti, kterou vedení strany a předseda hnutí má. Budu věřit, že to bude ku prospěchu výsledku,” reagoval Nacher na dotaz, zda je pravda, že jedničkou nebude a zda to cítí jako podraz od šéfa strany Andreje Babiše.

Ačkoli Patrik Nacher zvítězil v dubnu ve vnitrostranických primárkách a na post lídra ho chtěla pražská organizace, pro to, aby lídrem být mohl, to nestačí. Musí mít i souhlas vedení strany. Stanovy hnutí ANO totiž umožňují „zásah shora”.

Andrej Babiš tak stejně jako před čtyřmi lety do kandidátky zasáhl a na post lídra vybral multimilionáře a ředitele finančně poradenské společnosti Fincentrum Petra Stuchlíka.

Petr Stuchlík

Podle informací Novinek tuto změnu neprosazoval ani tak sám Babiš, jako spíše mediální poradci z jeho okolí. Ti si údajně dělali průzkum, podle kterého Pražané v čele hlavního města chtějí manažera a ne politika. Navíc se objevily i pochyby o tom, zda je Nacher dostatečně známý.

Dalším manažerem na kandidátce Pilný



Změny na kandidátce potvrdil i Babiš, ačkoli jasně neuvedl, jaké budou.

„Přemýšlíme o doplnění volebního týmu o manažera, nezávislého člověka, který by byl v týmu s panem Nacherem, který je poctivý a pracovitý politik,” napsal v SMS Novinkám Babiš a dodal, že dosavadní působení Adriany Krnáčové na magistrátu není hodnoceno pozitivně, a tak jsou třeba změny.

Dalším takovým manažerem, který se na kandidátce objeví, je bývalý ministr financí Ivan Pilný. Definitivně by kandidátka měla být schválena v příštím týdnu, poté ANO rozjede kampaň.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Babiš Nachera podpořil, teď ho odstavil

V květnu nicméně Babiš tvrdil, že Nacher má jeho podporu a že se ve složení kandidátek nechce moc angažovat. „Já se moc nechci angažovat. Myslím, že je to na krajských organizacích. Je důležité, aby tam, kde máme dobré primátory a starosty, mandát obhájili, protože dělali dobrou práci,” řekl tehdy předseda ANO. [celá zpráva]

Členové pražské krajské organizace takový tah od vedení nepovažují za šťastný. Vnímají to jako nedůvěru v jejich rozhodnutí v primárkách. Navíc argumentují tím, že Pražané Stuchlíka neznají a tři měsíce před volbami měnit lídra není podle nich krok správným směrem. Kompetence Petra Stuchlíka však nijak nezpochybňují.

Stejná chyba jako před čtyřmi lety



Připomínají i to, že před čtyřmi lety hnutí ANO postupovalo stejně. Na kandidátku byli tehdy doporučení právě Patrik Nacher, Adriana Krnáčová a Eliška Kaplický Fuchsová. Po roce zastupitelský klub a pražská organizace hnutí ANO vyslovily primátorce nedůvěru a strana byla rozhádaná. Vedení ji tehdy podpořilo. Strana by se nyní podle krajské základny měla spíše poučit a nedělat stejné chyby.

Sám Nacher se Stuchlíkem problém nemá. „My se známe 10 let. Počkám na to, jak se situace posune a co přinese člověk z venku do programu a do vize, na které jsme pracovali. Očekávám nový, zdravý impuls,” řekl Novinkám Nacher.