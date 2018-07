Novinky

ANO podepsalo koaliční smlouvu s ČSSD v kanceláři předsedy Poslanecké Sněmovny Radka Vondráčka. Babiš podpis komentoval slovy, že si přeje, aby vláda fungovala lépe než v minulých letech.

Novináři se ptali i na otázky spojené s novým nominantem na ministra spravedlnosti, dosavadním místopředsedou Legislativní rady vlády Janem Knížkem.

„Předpokládám, že bude mít všechno v pořádku a nebude to zase nějaká kampaň. Uvidíme, jestli tam bude do konce,” dodal Babiš s tím, že ho bude prezident jmenovat ministrem ještě v úterý a není jasné, zda místo něj bude hledat někoho jiného.

Krátce před podpisem koaliční smlouvy podepsal Babiš s Faltýnkem a se zástupci KSČM bez přítomnosti médií toleranční dohodu.

Komunisté ve Sněmovně kabinet podpoří výměnou za to, že vláda bude reflektovat jejich priority, mezi něž patří růst minimální mzdy i penzí, zdanění církevních restitucí či ochrana přírodních zdrojů před zcizením do rukou zahraničních vlastníků. Nemělo by docházet ani k růstu cen bytů a zvyšování spoluúčasti pacientů.

Zároveň se KSČM zaváže, že nevyvolá hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.

Koaliční vláda ANO a ČSSD bude mít ve Sněmovně 93 hlasů. S 15 mandáty KSČM se bude moci opřít o důvěru 108 poslanců.