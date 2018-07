Novinky, ČTK

Premiér Babiš v souvislosti s rezignací Malé uvedl, že navrhne prezidentovi Miloši zemanovi, aby ho dočasně pověřil vedením ministerstva spravedlnosti. „Předpokládám, že navrhnu panu prezidentovi, aby pověřil mě, abych měl dostatek času najít návrh na nového ministra spravedlnosti,“ řekl premiér. [celá zpráva]

Předseda nejsilnější opoziční strany Petr Fiala sdělil, že rezignace Malé je jediným možným řešením. „Zodpovědnost za tento stav nese i premiér Babiš, který Taťánu Malou do funkce navrhl,” uvedl. Do Sněmovny se podle něj nemůže jít žádat o důvěru s neúplnou vládou - stálého ministra nebude mít resort spravedlnosti ani zahraničí. „Premiér by měl proto požádat o odložení hlasování o důvěře do doby, než budou známa jména plnohodnotných ministrů,” uvedl Fiala.

„Česká republika v pěti slovech: trestně stíhaný premiér ministrem spravedlnosti," reagoval na twitteru šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Také Piráti považují za výsměch, že ministrem spravedlnosti by se měl, byť dočasně, stát Babiš. „Babiš ministrem spravedlnosti? Člověk si myslí, že s osobou ministra spravedlnosti už nemůže být hůř, a on to dokázal,” uvedl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Nechtěl by trestně stíhaný premiér kromě ministerstva spravedlnosti zastat i roli vyšetřovatele a soudce ve svém vlastním případu?” glosoval Babišův nápad šéf Pirátů Ivan Bartoš.

„Ministrem spravedlnosti dočasně bude obviněný z trestného činu? Tak to je fakt změna k lepšímu, to bude hned líp. Vítejte v Kocourkově! V Absurdistánu! V pekle! V Babišstánu. V ČR...,” soudí předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

I šéf TOP 09 Jiří Pospíšil si myslí, že odstoupení Malé je jediným rozumným řešením. „Zatížená tolika pochybnostmi a skandály by neměla silnou pozici v čele resortu, a nebyla by tak schopna provádět nutné reformy. Pro dobro české justice doufám, že bude mít Andrej Babiš napodruhé šťastnější ruku,” uvedl. Fakt, že ministerstvo spravedlnosti povede člověk obviněný ze závažné trestné činnosti, však považuje za „něco neuvěřitelného”.

„Paní ministryni Malé řekli, že už to nechce dělat. Na kvalitě vlády se tím nic nemění,” uvedl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Ještě odpoledne Malá trvala na tom, že nemá důvod odstupovat, rezignaci oznámila během večerního zasedání vedení ANO. „Resort, jehož instituce trestně stíhá Andreje Babiše, bude řídit Andrej Babiš,” dodal Kalusek na twitteru.

Předseda KSČM Vojtěch Filip je přesvědčen o tom, že konec Malé je vítězstvím mediálního tlaku. „Což není dobrá zpráva pro parlamentní demokracie, ale možná dobrá zpráva pro mediokracii,” míní.

Přeseda SPD Tomio Okamura považuje výměnu na postu ministra spravedlnosti za „absolutní ostudu a selhání”. „Je to neuvěřitelná blamáž, že po devíti měsících sestavování vlády Andrejem Babišem bude před Sněmovnu předstupovat vláda, kde Andrej Babiš musí zastávat dvě funkce a jiný člen vlády, Jan Hamáček, dokonce tři funkce najednou, aby vznikl tento slepenec,” řekl Okamura.

Hamáček je místopředsedou vlády a ministrem vnitra, navíc řídí i zahraničí poté, co Zeman odmítl jmenovat kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho.