Novinářům Malá řekla, že opouští resort kvůli mediální kampani, která by poškozovala druhou vládu Andreje Babiše. Ta má ve středu získat důvěru Sněmovny. Premiér Babiš řekl, že požádá Miloše Zemana, aby dočasně pověřil řízením ministerstva jeho samotného.

„Je to moje vlastní rozhodnutí. V žádném případě nepřiznávám žádné pochybení,“ řekla Malá.

Premiér Andrej Babiš Malé poděkoval a řekl, že na středeční hlasování o důvěře vládě nebude mít odstoupení Malé vliv. Uvedl také, že ještě nemá vyhlédnutého žádného náhradníka.

„Výbor vyjádřil Táně Malé podporu. Jsme přesvědčeni o tom, že nepodváděla. Hnutí za ní stojí,“ řekl Babiš.

Ten se chce v úterý sejít s prezidentem Milošem Zemanem. „Budeme to řešit, aby to nenarušilo hlasování o důvěře vládě. Nevidím důvod to posouvat,“ uvedl premiér.

„Předpokládám, že navrhnu panu prezidentovi, aby pověřil mě, abych měl dostatek času najít návrh na nového ministra spravedlnosti,“ řekl. Odmítl se vyjádřit ke jménům, o kterých se spekuluje, jako je náměstek ministra Jeroným Tejc či Petr Mlsna.

Podle Malé jsou práce v pořádku



Malá v pondělí na svolaném brífinku své diplomové práce obhajovala. Podle ní jsou v pořádku. [celá zpráva]

Malá studovala ekonomiku na Mendelově univerzitě v Brně a právo na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě. U obou jejích prací vyvstaly otázky ohledně původnosti jejich obsahu. Český rozhlas upozornil na to, že systém na odhalování podvodů našel v její diplomové práci z roku 2011 opakovanou shodu s příspěvky na internetu i s prací jiné autorky.

Následně se podobné pochyby objevily i u její diplomové práce z Mendelovy univerzity. Právo vlastní analýzou textu o chovu králíků z roku 2005 zjistilo, že Malá opisovala od studentky Zity Pavlišové, která práci na obdobné téma sepsala dva roky před ní. [celá zpráva]