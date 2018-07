jas, Novinky

„Paní ministryně Malá právě promarnila možnost včas odejít. Místo toho opět obhajovala neobhajitelné. Ostuda pokračuje,” uvedl v reakci šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Paní Malá zjevně nemá dost soudnosti, aby odstoupila sama. Měl by ji odvolat premiér Babiš, který ji nainstaloval. Je to i jeho ostuda,” míní místopředseda ODS Martin Kupka a tvrdí, že ministryně svým lpěním na úřadu „jen podkopává důvěru občanů ve spravedlnost”.

Poslanec STAN Jan Farský na Twitteru s hastagem #tatanamala napsal: „Temné části historie mají jedno společné. Nejhorší věci dělají vždy lidé, kteří byli instalováni na místa, na která nestačí. A ví to o sobě. Z vděku a touhy udržet si v normální době nedosažitelnou pozici jsou pak schopni čehokoliv.”

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše jde ze strany ministryně o „úsměvné divadlo”, které si neumí vysvětlit jinak „než upocenou snahou zakrýt průšvihy vlády”. Těmi jsou podle něj další problémoví ministři, průnik komunistů do státní správy i patová situace kolem Miroslava Pocheho, jehož chce ČSSD za ministra zahraničí.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský v souvislosti s vystoupením ministryně vzpomněl na populární Českou sodu.

