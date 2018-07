Jan Rovenský, Právo

Německo asi brzy začne vracet ze svých hranic migranty registrované v jiné zemi EU. Pokud k tomu dojde, zavede kontroly i Rakousko. To by se ale migrační trasa mohla přesunout do Česka a uprchlíci by tím pádem mohli končit u nás. Jsme na to připraveni?

Nemyslím si, že by nám takový scénář hrozil. Pokud migrantům uzavře hranice Rakousko a Maďarsko už zavřené je, tak se nemají kudy k nám dostávat.

Může vzniknout trasa přes Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu a Slovensko, která by Maďarsko obešla.

To je vaše spekulace. Ostatně bulharský premiér deklaroval vůli zavřít jižní hranice. Takže taková situace nemůže nastat. Pokud by přesto všechno nějaké přesunutí migrační trasy na české území hrozilo, tak zavedeme kontroly na našich hranicích.

I na česko-slovenské?

Určitě ano, kapacity na to zcela jistě máme. Na Bezpečnostní radě státu jsem byl ubezpečen všemi bezpečnostními složkami, že jsme na takový případ připraveni. Ale znovu opakuji, nemyslím si, že k tomu dojde.

Kde berete tu jistotu?

Protože opatření Německa vyvolá dominový efekt. Hranice začne kontrolovat Rakousko, a potom snad Řekové a Italové konečně pochopí, že budou muset udělat totéž.

V případě, že tyto země dál budou přijímat ilegální migranty, bude to jen jejich problém, protože Německo a Rakousko od nich nikoho nevezme. Země jako Řecko, Itálie, Malta, Španělsko nechtějí jednoznačně zavřít hranice, což je jediné a nejlepší řešení ruku v ruce s aktivním bojem proti pašerákům, jejichž lodím prostě nesmíme dovolit vyplout.

Musíme změnit kompetenci Frontexu, který má stovky miliónů eur jen na to, že eviduje tok běženců. Právě visegrádská čtyřka takové řešení v EU prosazovala.

Jak na opatření o prázdninách budou reagovat lidé, kteří jedou autem po Evropě na dovolenou?

Sám jsem něco podobného zažil v lednu 2018, když jsem se vracel autem z dovolené do Česka, na rakousko-německých hranicích, kdy byla vizuální kontrola na každé auto. Ale v praxi nevíme, jak vše bude probíhat. Máte pravdu, že to pro naše občany nemusí být nic příjemného, ale pokud na to dojde, tak bych řekl, že to bude chvilková nepříjemnost.

Pokud zavře hranice Německo a Rakousko, tak ostatní země konečně donutí udělat vlastní opatření. Navíc to vyšle jasný signál, že i když ilegální migrant zaplatí pašerákům peníze, tak lepší život, který mu slibují v Evropě, nenastane. Ve výsledku by tak mohly být důsledné kontroly vnější hranice Evropské unie a tím pádem logicky padnou kontroly na vnitřních hranicích.

Nakolik jsou součástí problému neziskovky, které migranty loví 20 kilometrů od afrických břehů a pak vozí do Evropy?

Určitě ano, když jejich lodě plují kolem libyjských vod, přes sociální sítě oznamují svou polohu, že jsou prázdné a že mohou nakládat ilegální migranty. Na základě toho tam pašeráci míří. Je absurdní, že na to dostávají peníze.

To vypadá na lukrativní byznys domluvený s pašeráky, který se navenek zaštiťuje starostí o uprchlíky. Neměli bychom kromě pašeráků bojovat proti těmto neziskovkám?

Nevím, kdo ty neziskovky financuje, to je otázka. Česko určitě ne. Stejně tak je třeba se ptát, proč tam operují a dělají takový marketing. Každopádně migranti, které loví z moře, nejsou lidé, kteří prchají před válkou. To jsou lidé, kteří si zaplatili cestu do Evropy za lepšími sociálními dávkami, hlavně v Německu. Dnes máme v Evropě 1,5 miliónu migrantů, kteří nedostali azyl a měli by Evropu opustit, což se neděje. O tom nikdo moc nechce mluvit.