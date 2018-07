Na horách v neděli ráno mrzlo, chladná bude i noc na pondělí

Teplota v noci na neděli spadla na českých horách místy i pod nulu. Kolem páté hodiny ráno mrzlo v mrazových kotlinách na Šumavě či v Jizerských horách. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Chladno by mělo být i v noci na pondělí, v příštím týdnu by se měly noční teploty postupně zvedat.