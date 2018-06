ČTK

KSČM se před dvěma týdny usnesla, že toleranci vlády ANO a ČSSD zváží, pokud její programové prohlášení bude obsahovat sedm základních programových požadavků komunistů. ANO také mělo zaručit, že příslušné návrhy projedná Sněmovna nejpozději půl roku před volbami.

Komunisté si pro toleranci kabinetu veřejně kladli především programové požadavky. Kabinet by měl podle nich například prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před „zcizením do zahraničních rukou“.

Strana nebyla před sobotním rozhodováním jednotná, už od nízkého podzimního volebního výsledku se v ní diskutovalo, zda podpora vlády s miliardářem Babišem nemůže preferencím před letošními komunálními volbami spíš uškodit. Předseda strany Vojtěch Filip vydal v úterý prohlášení, že kabinet a vztah KSČM k němu nebude až do sobotního rozhodnutí zhruba devadesátky členů ústředního výboru komentovat.