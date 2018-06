Novinky, ČTK

Předseda KSČM uvedl, že poslanecký klub KSČM bude při hlasování ve Sněmovně „aktivně podporovat“ vznik menšinové vlády ANO a ČSSD. S rozhodnutím chce nyní šéf strany Filip seznámit předsedu ANO Andreje Babiše a šéfa sociálních demokratů Jana Hamáčka.

O důvěře pro Babišův kabinet by poslanci měli hlasovat 11. července. ANO, ČSSD a KSČM mají dohromady 108 hlasů, třeba poslanec ANO Jiří Mašek však bude zřejmě chybět kvůli dovolené v Austrálii. [celá zpráva]

Rozdělení mandátů po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

KSČM se před dvěma týdny usnesla, že toleranci vlády ANO a ČSSD zváží, pokud její programové prohlášení bude obsahovat sedm základních programových požadavků komunistů. To bylo podle Filipa splněno.

Komunisté si pro toleranci kabinetu veřejně kladli především programové požadavky. Kabinet by měl podle nich například prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před „zcizením do zahraničních rukou“.

Strana nebyla jednotná

Strana nebyla před sobotním rozhodováním jednotná, už od nízkého podzimního volebního výsledku se v ní diskutovalo, zda podpora vlády s miliardářem Babišem nemůže preferencím před letošními komunálními volbami spíš uškodit.

Pro podporu vlády se v sobotu nakonec vyslovilo podle vedení strany 54 členů ústředního výboru, proti bylo 23 z nich a jeden se zdržel.

Tisková konference ústředního výboru KSČM, který rozhodoval o podpoře menšinové vlády ANO a ČSSD

FOTO: ČTK

Pokud bude nakonec většina poslanců ve Sněmovně pro, bude mít Česko vládu s důvěrou poprvé od prosince loňského roku. Pro předchozí menšinový kabinet Andreje Babiše si ANO nedokázalo vyjednat důvěru, což však vládě nijak nebránilo v tom, aby dělala významné personální změny.

Vláda s důvěrou opřená o hlasy komunistů bude první taková od převratu v roce 1989.