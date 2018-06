Renáta Bohuslavová, Novinky

Malá Babišovi a následně i před novináři řekla, že diplomovou práci psala sama.

„Psala jsem ji opravdu sama. Nemohu ale vyloučit, že jsem někde zapomněla uvést citaci. Musím ale vyloučit to, že by to bylo záměrně nebo úmyslně. Mně na ni záleželo a jsem na ni hrdá,“ sdělila novinářům.

Malá čelí podezření, že opisovala při zpracování své diplomové práce, kterou v roce 2011 obhájila na fakultě práva na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Její dílo podle serveru iRozhlas obsahuje formulace z jiné práce, která na podobné téma vznikla již v roce 2006. [celá zpráva]

Babiš: Budu resort sledovat

Babišovi podle jeho slov zdůvodnění Malé stačí. „Paní ministryně má určitě velkou šanci. Buď ji zvládne, nebo ji nezvládne, a když ji nezvládne, tak najdeme jiného ministra,“ doplnil Babiš k pochybnostem, které se na hlavu nově jmenované ministryně snášejí.

„Budu sledovat resort spravedlnosti víc než před tím. Možná by bylo férové nechat paní ministryni, aby mohla alespoň 100 dní ukázat, jestli na to má, nebo nemá,“ uvedl Babiš na tiskové konferenci po uvedení Malé do úřadu s tím, že Malá je pracovitá, má tah na branku, je komunikativní a má jeho plnou podporu.

Malá se snažila vyvrátit i pochybnosti o tom, že svou koncipientskou praxi vykonávala 300 km od domova. „Dnes pracuji 220 km od domova, tehdy to bylo 280 a za podporu rodiny se to dá zvládnout. Nebyla jsem tam úplně každý den, ale pracovala jsem na plný úvazek,“ hájila se Malá.

Malá hájila Babiše v kauze Čapí hnízdo



Kromě toho Malou pronásledují také dozvuky jejího dřívějšího výroku o „posunutí řešení kauzy Čapí hnízdo“, v níž je obviněn její stranický šéf Andrej Babiš, o čtyři roky. [celá zpráva]

Mnohé opoziční politiky rovněž zaskočilo i to, že ministryní spravedlnosti by se měla stát žena, která se v dubnu stala spolu se svým manželem Ondřejem Malým spolumajitelkou novojičínské firmy, která se zabývá insolvencemi. Společnost radí dlužníkům i věřitelům, vede insolvence. Zároveň se ale aktivně zapojila do tvorby a debaty týkající se novely insolvenčního zákona. Manžel Malé je navíc insolvenčním správcem, současně spoluvlastní firmu Swisscredit, která mimo jiné lidem poskytovala mikropůjčky. [celá zpráva]

ODS třeba proto v pátek dopoledne Babiše vyzvala, aby uvedení ministryně do úřadu ještě zvážil.

„Paní Malá nemá ani odborné, ani morální kvality vést ministerstvo spravedlnosti. Proto vyzýváme pana premiéra Babiše, aby ještě zvážil uvedení paní Malé do úřadu ministryně spravedlnosti, dokud se dostatečně nevysvětlí, zda paní ministryně opravdu podváděla při psaní své diplomové práce, a dokud se také nevysvětlí, jakým způsobem vykonávala svou koncipientskou praxi,” uvedl místopředseda ODS Martin Baxa.

Jmenování Krčála



V pátek - jako předposledního ze všech členů vlády - Babiš do resortu uvedl také ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD). Ten pak na tiskové konferenci představil priority, které by chtěl jako ministr prosazovat.

Petr Krčál po schůzce s Milošem Zemanem v Lánech

FOTO: ČTK

„Máme spoustu společných témat. Budu se snažit plnit schválené programové prohlášení a budu se snažit přes prázdniny začít přípravu seniorského a rodinného balíčku,“ uvedl Krčál po uvedení do úřadu.

Základní priority představil Krčál již po schůzce u Miloše Zemana v Lánech. [celá zpráva] Ty se týkají personální stabilizace resortu, což by měl blíže upřesnit v pondělí, rozdělení sekce IT a ekonomiky a seniorské politiky.

Zaměřit by se chtěl i na přípravu zákona o sociálním bydlení, kterou koordinuje s ministerstvem po místní rozvoj, Svazem měst a obcí i Asociací krajů.