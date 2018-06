Novinky

Na nepřítomnost ministryně a okolnosti její omluvy upozornil poslanec TOP 09 Dominik Feri, podle něhož byla Malá původně omluvena do 14:30, tedy do začátku odpoledních interpelací. Když bylo před polednem zveřejněno rozlosování interpelací, rozšířila ministryně omluvu až do konce jednacího dne.

Na ministryni spravedlnosti Malou míří dohromady 9 interpelací. Paní ministryně se po tom, co to bylo zveřejněno, z jednání sněmovny omluvila. — Dominik Feri (@DominikFeri) 28. června 2018

Feri, který měl podány dvě interpelace, následně zalitoval, že se nemůže ministryně dotázat i na několik dalších věcí. „Tím, že tu paní ministryně není, tak nemůže osvětlit záležitosti kolem výkonu koncipientury 300 kilometrů od svého bydliště,“ připomněl okolnosti, jak se Malá měla připravovovat na výkon advokátní praxe, na což upozornil server Aktuálně.

Jeho zájem vzbudila i informace serveru iRozhlas, podle níž se Malá mohla dopustit plagiátorství, neboť její diplomová práce, kterou v roce 2011 obhájila na fakultě práva na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě, obsahuje formulace z jiné práce, která na podobné téma vznikla již v roce 2006.

Dominik Feri (TOP 09).

FOTO: Milan Malíček, Právo

Shodu odhalil systém na odhalování plagiátů a pochybnosti vyslovili i oslovení odborníci. Ministryně možnost, že by se dopustila opisování, odmítla.

Podobně se svou interpelací na ministryni neuspěl ani poslanec ODS Vojtěch Munzar, který se chtěl ministryně, která je zároveň šéfkou legislativní rady vlády, zeptat na okolnosti vzniku kabinetu a možný rozpor s Ústavou. [celá zpráva]

Jméno ministryně Malé vzbudilo kontroverze již kvůli jejímu dřívějšímu výroku o „posunutí řešení kauzy Čapí hnízdo“, v níž je obviněn její stranický šéf a premiér Andrej Babiš, o čtyři roky. [celá zpráva]

Mnohé opoziční politiky rovněž zaskočilo, že ministryní spravedlnosti se stala žena, která se v dubnu stala spolu se svým manželem Ondřejem Malým spolumajitelkou novojičínské firmy, která se zabývá insolvencemi. Společnost radí dlužníkům i věřitelům, vede insolvence. Zároveň se ale aktivně zapojila do tvorby a debaty týkající se novely insolvenčního zákona.

Manžel Malé je navíc insolvenčním správcem, současně spoluvlastní firmu Swisscredit, která mimo jiné lidem poskytovala mikropůjčky. [celá zpráva] Tato činnost firmy však byla tento měsíc z obchodního rejstříku vymazána a sám Malý tvrdí, že mikropůjčky neposkytuje už léta.