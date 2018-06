Barbora Zpěváčková, Novinky

„Doufám, že za sebou máme první krok vzniku stabilní vlády,“ řekl v úvodu tiskové konference po jednání kabinetu Babiš. „První bod byl ten, že jsem rozhodl, že první místopředsedou vlády se stal pan předseda ČSSD Jan Hamáček,“ zdůraznil Babiš.

Doposud byl prvním místopředsedou vlády ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Ten bude nyní druhým vicepremiérem.

Babiš také řekl, že podepsal žádost vlády o vyslovení důvěry Poslaneckou sněmovnou. Kabinet měl před dolní parlamentní komoru předstoupit 11. července.

Levicová vláda s pravicovým programem



„Dnešní den, kdy došlo ke jmenování koaliční vlády, je ukončením nestability v ČR, která trvala příliš dlouho. Mám pocit, že všichni čekali, až se to vyřeší,“ komentoval Hamáček.

„Ta vláda je vláda levicová, a to byl hlavní důvod, proč jsme do té vlády vstoupili,“ vysvětloval. Na to mu vzápětí opáčil Babiš. „Není to vláda levicová, my jsme hnutím pro všechny, jsou tam i pravicové věci,“ podotkl.

Kompetenční žaloba nebude



Na tiskové konferenci padlo množství dotazů na to, zda premiér podá kompetenční žalobu na prezidenta Miloše Zemana, který nejmenoval ministrem zahraničí Miroslava Pocheho. Premiér už dříve uvedl, že do sporu s prezidentem nepůjde, nevidí k němu důvod.

„Není nic neobvyklého, že se prezident vyjadřuje k jmenování vlády,“ řekl Babiš. Podobně to vidí i Hamáček. „Z mého pohledu by kompetenční žaloba zafixovala ten problém na několik měsíců. Budeme tu situaci řešit jednáním,“ konstatoval nový ministr vnitra.

Ústava přitom říká, že prezident republiky na návrh premiéra jmenuje členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. Na otázku Novinek, zda Zeman porušil ústavu, Babiš neodpověděl. „Už se k tomu nechci vyjadřovat,” utrousil.

Je přitom jasné, že na finálním Babišově návrhu Poche nebyl, místo něj tam byl Hamáček.

Druhá Babišova vláda obměnila mluvčí

S novou Babišovou vládou přišla i nová tisková mluvčí. Stala se jí bývalá redaktorka televize Prima Petra Doležalová.

Mluvčí první Babišovy vlády byla od poloviny prosince loňského roku Barbora Peterová. Svůj odchod oznámila v úterý večer na sociálních sítích. „Stejně jako dneškem končí Andrej Babiš se svou první vládou, končím i já,” uvedla.