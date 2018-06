Petr Kozelka, Právo

„V této věci bylo žalobcem navrženo přerušení řízení do pravomocného skončení trestního řízení. Soud tuto žádost přezkoumal, kdy dospěl k závěru, že z důvodů procesní ekonomie ve věci bude vhodné řízení přerušit, a to do pravomocného skončení trestního řízení vedeného u Policie České republiky,“ konstatovala mluvčí soudu Petra Hovorková s tím, že řízení je zatím odloženo na neurčito, protože není jasné, kdy policejní vyšetřování skončí.

Hradní právník Marek Nespala před několika týdny Právu vysvětlil, že to není žádný mimořádný postup, civilní spor může totiž podle něj trvat i několik let, kdežto trestní řízení je u jednoduchých přečinů vázáno lhůtou několika měsíců.

„Trestní řízení je v těchto případech mnohem jednodušší, my jsme toho názoru, že pan Bartík něco zveřejnil a že se jednalo o tak zásadní zásah do práv, že to jde za hranici civilně právní odpovědnosti a že jde už o odpovědnost trestní,“ řekl tehdy Právu Nespala. Výsledek policejního vyšetřování by měl pak být podle advokáta použit v rámci civilního řízení o ochraně osobnosti. Nespala zdůraznil, že v civilním soudním sporu není povinností prezidenta dokládat svůj zdravotní stav, důkazní břemeno totiž leží na Bartíkovi.

Video

Záznam: Briefing lékařského konzilia prezidenta Zemana z ledna 2018; zdroj: Novinky.cz

Radní městské části Brno-střed Bartík loni v listopadu na svém Facebooku uvedl, že prezident trpí rakovinou v terminálním stadiu a zbývá mu maximálně sedm měsíců života. Zprávu následně smazal. Hrad reagoval podáním zmiňované žaloby a rovněž trestního oznámení, v němž byly zahájeny úkony trestního řízení.