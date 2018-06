Novinky

„Je to způsob, který je ve světě běžný, používá se. Dali jsme kladné stanovisko, protože si myslíme, že je to nápad, který by se měl realizovat," citovala ČTK ministra dopravy v demisi Dana Ťoka. Prioritou podle něj musí být bezpečnost.

Už dříve automatický provoz, tedy provoz bez strojvedoucích, odsouhlasila pražská rada. Návrh vládě k posouzení předložil poslanec ČSSD a pražský radní pro dopravu Petr Dolínek.

Kdy bude metro na lince D jezdit, není jasné, město je zatím ve fázi výkupu pozemků. Linka by v první fázi měla jezdit mezi Písnicí a Pankrácí, posléze by měla být prodloužena na Náměstí Míru, kde se spojí s trasou A. Radní uvažují o dalším prodloužení do Vysočan.

Mapa pražského metra včetně připravované trasy z Písnice do Vysočan.

FOTO: Novinky.cz s použitím Mapy.cz

Automatické metro je ve světě zcela běžné. Jezdí v asijských velkoměstech, ale také v dánské Kodani a bez strojvedoucího jsou i některé nové úseky metra v Budapešti.