Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane předsedo (poslanců), jaký je váš odhad? Budeme mít za několik týdnů vládu s důvěrou, nebo ne?

Máme vládu bez důvěry, ale s bezpečnou většinou. Je to vláda ANO, SPD a KSČM. Budeme mít jistě stejnou vládu, bude to vláda ANO, SPD a KSČM, a sociální demokraté se rozhodli, že se při tom nechají jednorázově použít jako jakási zástěrka vlády o něco demokratičtější, než ve skutečnosti bude.

Argument, že ČSSD nechce, aby ve vládní koalici byla SPD, nevnímáte?

To by byl argument za předpokladu, že by bylo zřejmé, že po hlasování o důvěře vládě existuje ústavní mechanismus, díky kterému by s odchodem sociální demokracie ta vláda padla. Ale on neexistuje. Poté, co bude vyslovena důvěra vládě, těch 115 hlasů ANO, SPD a KSČM nikdy nedovolí vyslovit vládě nedůvěru, protože to je jejich vláda.

Není to moje spekulace, vycházím z půlroční zkušenosti. Půl roku tato koalice spolu hlasuje o všech zásadních a důležitých věcech, a nesmírně jim to vyhovuje. Pokud něco takhle půl roku funguje, není důvod, aby to nefungovalo dál.

Je ČSSD naivní, když si myslí, že se to změní?

Není to naivita. Naprosto jasně si to uvědomují, určitá část kvůli tomu do vlády jít nechtěla, určitá část měla pocit, že je výhodnější vládní křesla přijmout, ať už z osobních důvodů, nebo proto, že vládní strany mají vždy o něco více sponzorů a ČSSD je ve složité finanční situaci.

Bude to podle vás pro soc. dem. likvidační?

Sociální demokraté se v referendu rozhodli, že vstoupí do vlády Andreje Babiše, a vyjadřovali důvěru ve férové jednání. Neuplynulo ani 24 hodin a Andrej Babiš jim ukázal, jak si takové férové jednání představuje. Přes noviny jim vzkázal, že jejich kandidáta na ministra nebude navrhovat, a sám své vlastní kandidáty tajil. Těžko si umím představit větší míru ponížení od koaličního partnera.

Pokud to chtějí sociální demokraté trpět, je to jejich věc. Ale je otázka, jestli je to potom ještě suverénní politická strana. Kdybych byl sociální demokrat, což si umím dost těžko představit, tak bych radil soc. dem., že je lepší být věrohodnou a jasnou opozicí než být použit v této hře na demokratickou vládu. Ale to je můj názor, mají právo na vlastní rozhodnutí.

Někteří zastánci vládního angažmá říkali, že nechtějí zůstat v opozici právě třeba s TOP 09, které ta role nepřinesla moc voličů.

To nám sice nepřinesla, ale nedonutila nás, abychom změnili své postoje a hodnotové priority. Zůstali jsme konzistentní a to je pro politickou stranu velmi důležité. Jsme ideově ukotvená strana a v honbě za voliči nemůžeme popírat své základní ideové postuláty. Musíme najít způsob, jak je lépe vysvětlit, jak jimi lépe zaujmout, ale nemůžeme je popřít.

Video

Miroslav Kalousek o TOP 09

Z TOP 09 odešla bývalá poslankyně Jitka Chalánková, protože nedostala podporu vedení pro kandidaturu do Senátu. Vy sám jste její kandidaturu podpořil. Udělalo vedení v čele s Jiřím Pospíšilem chybu?

Jestli to byla, nebo nebyla chyba, se ukáže. Já to za chybu pokládám už jenom proto, že strana Karla Schwarzenberga měla vždy úctu k menšinovým názorům v některých marginálních tématech. Jestliže se pan poslanec Feri podepíše pod návrh zákona na podporu manželství homosexuálů, tak je to přímo v rozporu s naším programem, protože v něm máme, že rodina nemá alternativu.

Nicméně témata, která pokládáme za zásadní, jsou jiná. A v těchto otázkách ta strana nikdy nebyla a nebude v názorovém zákrytu, a to vůbec nevadí. Je možné, aby v některých otázkách každý hlasoval podle svého vědomí a svědomí, jestliže je připraven hájit právní stát, demokracii, rozpočtovou odpovědnost, prozápadní zahraniční orientaci.

Když paní Chalánková oznámila svůj odchod, uvedla, že TOP 09 absolutně opustila ideály, na kterých vyrostla, a že považuje současné směrování strany TOP 09 za sebezničující.

To, že někdo pro menšinový názor nebyl podpořen, i když jiného kandidáta tam nemáme, bylo poprvé. Mě to velmi mrzí, ale musím to respektovat.

Směrování TOP 09 za sebezničující nepovažujete?

Nepovažuji. Mohu mluvit za poslanecký klub a ten hodnotové priority TOP 09 podle akutních priorit, které tahle doba přináší, hájí podle mě jednoznačně a kompetentně a nekličkuje.

Na adresu vašeho nástupce Jiřího Pospíšila jste řekl, že byste si přál mnohem jasnější leadership. Řešili jste to spolu?

Pochopitelně ve straně vedeme diskuze o tom, jaká strategie má být volena. Tu největší odpovědnost nese předseda strany. Na sněmu něco slíbil, držím mu palce, aby se mu to podařilo.

Litujete, že jste už na předsedu nekandidoval?

Nelituji. Jsem přesvědčen, že to bylo dobré rozhodnutí. Kdybych mohl vrátit čas, zachoval bych se stejně. Vzhledem k situaci a volebnímu výsledku to byla moje povinnost (TOP 09 ve sněmovních volbách v roce 2017 získala jen 5,31 procenta hlasů a těsně se tak probojovala do Sněmovny, pozn. red. - volební speciál ZDE).

Založil jsem jen jednu stranu, pokládám ji za takové svoje dítě. Rozhodně neplánuji založit nějakou jinou

Plánujete založit ještě nějakou další stranu?

To opravdu ne. Založil jsem jen jednu stranu, pokládám ji za takové svoje dítě a mám k ní i takový vztah. Rozhodně neplánuji založit nějakou jinou.

S jakými pocity jste minulý týden sledoval happening Miloše Zemana?

S pocity nekonečné trapnosti. Česká republika si nezaslouží prezidenta, který se chová tak, že člověk musí mít strach o jeho mysl, zda je, či není chorá.

Miloš Zeman se do vás často strefuje. Vy jste si tykali, trvá to stále?

Nevídáme se pravidelně, to vás asi nepřekvapí. Když jsme se viděli naposledy, což bylo při vyslovení nedůvěry vládě, kterou jmenoval, což je taky jeho selhání, tak jsme prohodili několik slov a tykali jsme si.

Video

Miroslav Kalousek o rozpočtu

Vláda tento týden schválila základní parametry rozpočtu na příští rok, deficit bude 50 miliard. Jak to hodnotíte?

V každém případě je to promarněná šance. Už jsme prožili situace, kdy se nešetřilo v dobách dobrých za vlády Jiřího Paroubka a Vladimíra Špidly, a když jsme se dostali do recese, museli jsme tvrdě konsolidovat v dobách špatných, což vždycky velmi bolí. Společnost, která si tohle prožila, by se měla chovat tak, aby byla pro příště odolnější. V časech dobrých tvořit rezervy. Až přijde ta recese, která nepochybně přijde, aby tady byly rezervy, jak to tlumit.

Tohle vláda nedělá a je to strašně neodpovědná politika vůči budoucnosti. Paní ministryně financí Schillerová říká, že bez deficitu by vláda nemohla splnit svoje sliby. To je velmi upřímné přirovnání. Teď si budeme půjčovat na naše sliby, lidé nás za to budou milovat a nenávidět budou toho, kdo jednou naše sliby bude platit. To je politika „po nás potopa“.