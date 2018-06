Novinky, ČTK, Právo

Babiš v pořadu Duel řekl, že bude Bezpečnostní radu státu informovat o tom, „jaká může nastat situace v tom momentě, kdy by Německo zavedlo kontroly na hranicích a zamezilo přílivu ilegálních uprchlíků do Německa”.

Babiš uvedl, že rakouský kancléř Sebastian Kurz na čtvrteční schůzce v Budapešti se svými protějšky z visegrádské čtyřky avizoval, že pokud by Německo začalo vracet některé migranty od svých hranic, Rakousko by postupovalo stejně.

Tisková konference po schůzce V4 a Rakouska v Budapešti. Na snímku zleva premiér ČR Andrej Babiš, rakouský kancléř Sebastian Kurz, maďarský předseda vlády Viktor Orbán, slovenský premiér Peter Pellegrini a premiér Polska Mateusz Morawiecki

FOTO: Ivan Vilček (Budapešť), Právo

Podle českého premiéra by pak hrozilo, že by nelegální migranti zamířili do České republiky. „Musíme být připraveni,“ poznamenal. Česko by podle něj muselo bránit svou hranici.

Babiš připomněl, že Česko má pro takový případ již připravený krizový plán. V uplynulých letech dokonce již proběhla i cvičení pro případ, kdy by se ČR cítila být ohrožena.

Ultimátum pro kancléřku



Německý ministr vnitra a šéf CSU Horst Seehofer požaduje, aby Německo ze svých hranic začalo vracet běžence, kteří už v jiné zemi Evropské unie požádali o azyl, kancléřka Angela Merkelová to s odkazem na evropské právo odmítá. [celá zpráva]

Situace zašla tak daleko, že Seehofer pohrozil uvedením příslušných opatření do praxe i bez souhlasu Merkelové. Merkelová od CSU dostala dvoutýdenní ultimátum pro nalezení evropského řešení. [celá zpráva]