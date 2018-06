Renáta Bohuslavová, Novinky

Jaké další kroky může ČSSD podniknout v souvislosti s jednáním o vládě v případě, že prezident Miloš Zeman odmítne na post ministra zahraničí Miroslava Pocheho, jak už dopředu avizoval?



Myslím, že to nejdůležitější, co nás teď čeká, je, jaký bude závěr schůzky pana prezidenta s Miroslavem Pochem. Očekávám, že si ty věci vysvětlí. Jsem přesvědčen, že může dojít k tomu, že si pan prezident dá určitá kritéria, a jestli je pan Poche bude schopen splnit, tak může dojít k nějaké dohodě.

Co když k ní nedojde?

Tak my musíme začít znovu jednat. Nejsem přesvědčen o tom, že je to krach jednání ČSSD s hnutím ANO o sestavování vlády.

Zdá se, že ČSSD je uvnitř dost rozhádaná, existuje v ní několik proudů.

Přál bych si, abychom zasedli za kulatý stůl a řekli si varianty napřímo, a ne přes média. Měli bychom si to říct, jinak skončíme ve škarpě. Antagonie nepřidává ČSSD na důvěryhodnosti. Vypadám asi naivně, když si tohle přeju. ČSSD, bude-li takto pokračovat dál, tak oslabuje opět sama sebe. Neoslabuje nás Andrej Babiš ani Miloš Zeman.

Zároveň ČSSD v mnoha věcech hnutí ANO ustupuje. Zmírnili jste například podmínku, že nebudete ve vládě s trestně stíhaným premiérem, zveřejnili jste jména budoucích ministrů, ačkoliv ANO nic takového zatím neudělalo, navíc budete muset některé resorty možná přeobsazovat.



Furt jsme si dávali nějaká kritéria, ze kterých ustupujeme. Je to takový nekoordinovaný postup. Musíme reprezentovat jednu myšlenku, prosazovat náš program a dbát na to, abychom pro budoucnost byli důvěryhodní, protože my jsme tu důvěryhodnost ztratili.

Myslíte během působení v minulé vládě?

Programově jsme asi neudělali až tak zásadní chyby, abychom skočili na šest procent (ČSSD dostala 7,27 procenta – pozn. red.), ale stali jsme se nedůvěryhodní svými postupy a přístupy. Lidé nám přestali rozumět.

A tím, že budete ustupovat hnutí ANO, tak se to zlepší?



Tady jsou věci, ve kterých nemůžeme ustupovat, ale proto, že máte dvě až tři skupiny, tak se prostě přijímají kompromisy místo toho, abychom se bavili, jak budeme postupovat vůči hnutí ANO. Pan Babiš je velmi silný politik, nelze ho podcenit.

Víme, kde se stala chyba v minulosti, protože jsme se nedokázali vypořádat s politikou, kterou pan Babiš v minulosti hrál. Pojďme se s tím vypořádat, ale my se vypořádáváme neustále sami se sebou.