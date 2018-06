Beru klidně zemědělství, řekl Poche. Tím by vypadl Zemanův kůň Toman

Kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche (ČSSD) v reakci na slova Jiřího Zimoly o tom, že by na zahraničí mohl jít poslanec Lubomír Zaorálek, uvedl, že je to zajímavá myšlenka. Dále s notnou dávkou ironie dodal, že se místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly zeptá, jestli je ochoten přistoupit i na to, že by šel místo na zahraničí do resortu zemědělství a vystřídal tak Miroslava Tomana.