Novinky, ČTK

Babiše za konečného uživatele výhod označují dokumenty v registru vypracované právní kanceláří zastupující Agrofert. Zdůvodňují to skutečností, že je zakladatelem svěřenských fondů, do nichž Agrofert vložil, a zároveň je v postavení obmyšleného, tedy osoby, v jejíž prospěch má být plněno ze strany fondů.

Záznam ve slovenském rejstříku podle TI obsahuje pět jmen osob, které Agrofert ovládají. „Čtyři z nich jsou odvolatelní osobou pátou, která je zároveň neodvolatelná. Touto ovládající osobou a jedním z konečných uživatelů výhod je předseda vlády České republiky Andrej Babiš,” upozorňuje TI.

TI: Má vůbec Agrofert nárok na dotace?



Organizace rovněž připomněla rozhodnutí Evropského parlamentu, že firmy vlastněné politiky, by neměly mít nárok na dotace. „Naskýtá se otázka, zda by se neměla znovu přezkoumat způsobilost celého holdingu Agrofert v čerpání veřejných financí,” dodal šéf české pobočky TI David Ondráčka.

Otisk stránek slovenského Registru partnerů veřejného sektoru, který spravuje ministerstvo spravedlnosti.

FOTO: Register partnerov verejného sektora

Babiš: Agrofert neovládám



Babiš nechce být s Agrofertem spojován a hovoří o něm jako o své „bývalé firmě”. Zákon o střetu zájmů totiž zapovídá členům vlády vlastnit a ovládat média. Pod Agrofert přitom spadá mediální skupina Mafra.

„Je to nesmysl. Já jsem odešel z Agrofertu v roce 2014 a podle lex Babiš jsem se zbavil Agrofertu,” zopakoval Babiš v úterý před novináři. „Zachoval jsem se podle zákona. Agrofert neovládám, odešel jsem a také jsem ho odevzdal do svěřenských fondů,” dodal. Pokud by tak neučinil, koncern by podle zákona přišel o přístup k některým státním dotacím

TI: Může jít o přestupek



Podle dalšího prohlášení TI, jež vydalo v reakci na Babišovy výroky, odpovídá slovenský termín „konečný užívateľ výhod“ podle evropské směrnice proti praní peněz českému termínu „skutečný majitel”.

„Je-li Andrej Babiš skutečným majitelem, jak vyplývá z dokumentů uvedených v příslušném slovenském rejstříku, je podle slovenské i české definice skutečného majitele – vyplývající z evropské definice – osobou s rozhodujícím vlivem v těchto svěřenských fondech (z titulu zakladatele i beneficienta a navíc díky oprávněním, které v těchto svěřenských fondech má),” uvádí Transparency.

„Jelikož uvedené svěřenské fondy, ve kterých Andrej Babiš vykonává rozhodující vliv (ovládá je), dohromady vlastní 100 procent ve společnosti Agrofert, a.s., která má další dceřiné společnosti, lze učinit legitimní závěr, že Andrej Babiš nepřímo ovládá koncern Agrofert,” píše dále TI.

Ovládat je podle TI možné i bez vlastnictví. „Majetek ve svěřenském fondu je ze zákona majetek bez vlastníka, nicméně to nebrání tomu, aby byl tento majetek ovládán osobami ve svěřenském fondu,” upřesnila TI.

Jak naznačil analytik TI Milan Eibl, může se Babiš dopouštět přestupku. „Je to sice v uvozovkách 'jenom' přestupek, ukončuje se tím ale období veřejných proklamací typu 'moje bývalá firma'. Andrej Babiš Agrofert stále ovládá a pořád je ve střetu zájmů,” dodal Eibl.

Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů počátkem února loňského roku. [celá zpráva]