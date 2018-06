zpe, Novinky, ČTK

Návrh rozpočtu musí kabinet předložit Sněmovně do konce září. Přes léto budou ještě ministři řešit případné přesuny v jednotlivých kapitolách.

Prioritami rozpočtu má být zvýšení důchodů, platy učitelů, výdaje do zdravotnictví nebo růst investic, řekla už dříve ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Rostou důchody, vysvětloval Babiš



Schodek na tiskové konferenci hájil i premiér Babiš. „Je třeba si uvědomit nárůst položek, důchody 38 miliard a školství 24 miliard. Jasně jsme řekli, že akceptujeme deficit, pokud investice budou zásadně vyšší než deficit, a ty investice jsou 80 miliard,” řekl premiér.

Celkové příjmy rozpočtu na příští rok naplánovalo ministerstvo financí na 1,432 biliónu korun, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje by měly být 1,482 biliónu, z toho výdaje na investice mají stoupnout meziročně o 21 miliard na 78,7 miliardy korun.

V údajích jsou započteny peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů, jako jsou například tzv. norské fondy. Tyto příjmy by příští rok měly činit 82,6 miliardy korun.

Kabinet v úterý schválil také střednědobý výhled hospodaření státu pro roky 2020 a 2021. I zde počítá se stejným schodkem jako v roce 2019.

Vláda rozhazuje a nešetří, kritizuje Fiala



Rozpočet cupuje pravicová opozice. Podle šéfa ODS Petra Fialy je těžko uvěřitelné, že při současných výborných ekonomických podmínkách připravila vláda rozpočet se schodkem 50 miliard.

Je těžko uvěřitelné, že při současných výborných ekonom. podmínkách připravila vláda A.Babiše rozpočet se schodkem 50 mld. Ale vlastně se tomu nelze divit. Premiér Babiš nedokáže už 8 měsíců sestavit vládu s důvěrou - a jeho vláda bez důvěry nedokáže připravit rozumný rozpočet. — Petr Fiala (@P_Fiala) 19. června 2018

„Ale vlastně se tomu nelze divit. Andrej Babiš nedokáže už osm měsíců sestavit vládu s důvěrou - a jeho vláda bez důvěry nedokáže připravit rozumný rozpočet,” podotkl Fiala. Chystaný rozpočet podle něj ukazuje neodpovědnost současné vlády, na kterou doplatí v budoucnosti všichni občané.

„Pro ČR je jediné štěstí, že tato vláda vládne v dobách ekonomického růstu. Rozhazují tam, kde nemají, a nešetří tam, kde by měli. Místo snižování daní a výrazných investic do infrastruktury a do vzdělání jezdí po zemi a slibují nesplnitelné. Rozpočet ale ukazuje, že nemají skutečné priority a nemají žádný program, který by České republice zajistil dobrou budoucnost,” uvedl předseda ODS.

V době dlouhodobého ekonomického růstu vláda Andreje Babiše opět navrhuje rozpočet se schodkem 50 miliard. Mandatorní výdaje rostou, smysluplné investice pořád nikde. Je to nezodpovědné projídání budoucnosti. Takto by se žádná firma opravdu řídit nedala.. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 19. června 2018

Podobně se vyjádřil i lídr TOP 09 Jiří Pospíšil. „V době dlouhodobého ekonomického růstu vláda Andreje Babiše opět navrhuje rozpočet se schodkem 50 miliard. Mandatorní výdaje rostou, smysluplné investice do infrastruktury pořád nikde. Je to nezodpovědné projídání budoucnosti, na které bohužel za pár let doplatíme všichni. Takto by se žádná firma opravdu řídit nedala,” komentoval.