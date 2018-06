Jan Martinek, Právo

Šéf komunistů Vojtěch Filip v neděli v České televizi svůj odpor proti Pochemu zdůvodnil slovy, že v Evropském parlamentu hlasoval pro rezoluci, podle které by měla ČR platit sankce za odmítání migračních kvót. Záznam z hlasování ale dokázal, že Poche hlasoval naopak proti. [celá zpráva] „Já jsem jen řekl, že taková informace o něm koluje,“ hájil se v pondělí pro Právo Filip.

Toho za jeho výrok nepřímo pokáral poslanec KSČM Jiří Dolejš. „Tyto argumenty jsou z pochybných zdrojů. Jako bych je slyšel od pana Okamury a ne od těch, co jednají o vládě,“ řekl Právu Dolejš.

Filip v pondělí pro Právo zopakoval, že by ústřední výbor komunistů 30. června mohl v případě Pocheho nominace zvrátit usnesení výkonného výboru, který doporučil Babišovu menšinovou vládu tolerovat. „No jistě. Ať si ČSSD uvědomí, koho navrhuje,“ řekl Filip Právu.

Europoslanec za ČSSD a kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Podle něj tlačí Pocheho do vlády především senátoři ČSSD, kteří tím chtějí docílit, aby ANO s ČSSD vůbec do koalice nešly. „Za Pochem stojí Milan Štěch (předseda Senátu za ČSSD). Senátorům se nelíbí, že referendum v ČSSD dopadlo tak, jak dopadlo. Proto tlačí pana Pocheho, aby ta vláda nakonec vůbec nebyla,“ řekl Filip.

Proti jeho slovům se ale staví Dolejš, který působil ve vyjednávacím týmu. Podle něj by ústřední výbor nakonec nedoporučil vládu odmítnout. „Stanovisko výkonného výboru tak nezní. Jistě bude ale snazší hlasování, když se všechny pochybnosti ještě před zasedáním ÚV rozptýlí,“ řekl Právu Dolejš s tím, že problém s Pochem musí především vyřešit Babiš a Zeman.

Pozor, Honzo, varoval Kalousek

Ani poslanec Leo Luzar neodpověděl jednoznačně na dotaz, zdali by nejvyšší orgán KSČM mohl hodit do koaliční vlády vidle. „Je to předčasná otázka. Důležité je, jak bude nová vláda plnit naše priority v programovém prohlášení. Máme jen pochybnosti o některých jménech, jak budou náš program plnit,“ řekl Právu. Poche je podle něj „více probruselský než pročeský politik“.

Spor o Pocheho ironicky glosoval předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, který napsal na Twitteru vzkaz pro předsedu ČSSD Jana Hamáčka. „Zatím jsi na tom ještě relativně dobře, Honzo. Zatím tě úkoluje ještě bývalý redaktor Haló novin v pozici mluvčího prezidenta. Až budeš muset poslouchat hajzlbábu z Hradu a vrátného ze Strakovky, budeš tomu muset přizpůsobit i slovník,“ napsal Kalousek. [celá zpráva]