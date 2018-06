Karolina Brodníčková, Právo

Uvnitř ČSSD patříte ke kritikům Miroslava Pocheho. Co teď říkáte na spor ČSSD s hnutím ANO a prezidentem Zemanem?



Přestože se s kolegou Pochem v devadesáti procentech věcí neshodneme, jednu věc musím přiznat. Jeho jméno zajistilo kladný postoj pražské organizace ČSSD v referendu k vládě. Předchozí reakce Prahy k vládě byly totiž velmi negativní. Nemám rád, když se z lidí dělají užiteční idioti.

Nejsem zastáncem Miroslava Pocheho, to všichni vědí. Ale jsem zastáncem principů. A jestliže ČSSD řekla, že tam bude Poche a díky tomu Pochemu schválila vstup do vlády v Praze, tak by měla začít vážná diskuse. Jestli se pan Poche sejde s panem prezidentem a pan Poche mu odpoví na klíčové otázky, tak by ani pan prezident neměl mít důvod trvat na tom, že ho nejmenuje.

Věříte, že Pocheho prosadíte?



Očekávám, že může dojít k dohodě. Bylo by to pozitivnější, než když už na samotném začátku koalice dojde ke střetu. Nepovažuji navíc za seriózní, že pre­miér Babiš stále nezveřejnil jména ministrů za ANO. My mu nemluvíme do jeho nominantů, vlastně je ani neznáme. On by neměl mluvit do našich.

Takže ČSSD musí na Pochem trvat, i kdyby vláda kvůli tomu neměla vzniknout?



Nejde o jméno, jde o princip! Jsem zvyklý, že platí to, na co si podám ruku.

Nemůžeme začít koalici tím, že ze sebe uděláme hlupáky. Jak by potom Hamáček vypadal před členskou základnou i celou veřejností, kdyby popřel sám sebe? On je ten, kdo představil ta jména. On by byl nedůvěryhodný předseda pro ČSSD, kdyby od nich odstoupil.

Vy se s prezidentem shodnete v odporu k přijímání migrantů. Podle prezidenta je Poche jejich „vítač“.



Miroslav Poche je jiný než Jaroslav Foldyna, ale dá se s ním jednat. On by prosazoval konsenzuální politiku vlády, prezidenta i premiéra.

Takže byste mu důvěřoval, že bude hájit protimigrační postoj?



Já bych mu důvěřoval. Ve chvíli, kdy by to porušil, budu jedním z prvních, kdo řekne: „Tak to ne.“

Babiš oznámil, že Pocheho do vlády nenavrhne, až poté, co ČSSD odhlasovala vstup do vlády. Co na to říkáte?



V partě se to takto nedělá. Jdeme do koalice, tedy do jakési party. Chápu, že pan Babiš má negativní zkušenosti s Bohuslavem Sobotkou, který dával a potom zase nedával demise. Ale já ani Jan Hamáček nejsme Bohuslav Sobotka, jsme nové vedení soc. dem. Měli bychom si důvěřovat. My jsme zveřejnili jména ministrů, stala se součásti kladného rozhodnutí ČSSD vstoupit do vlády.