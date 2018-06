ren, hro, Novinky

ČSSD Pocheho navrhla na ministra zahraničí a na své nominaci trvá. Vládu by v případě jeho angažmá nepodpořili ani komunisté, čímž prý překvapili šéfa ČSSD Jana Hamáčka. Ten o takové podmínce dosud neslyšel. Babiš pro sobotní Právo uvedl, že Pocheho prezidentovi ani nenavrhne. [celá zpráva]

Lány, právě teď! Zásadní setkání zahájeno. Pan prezident přijal předsedu vlády Andreje Babiše. pic.twitter.com/qZf026Ag2v — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 17. června 2018

„Představy pana Pocheho o migraci jsou v zásadním rozporu s mými představami. Proto nemohu pana Pocheho navrhnout,” dodal posléze na Facebooku Babiš a vyzval Pocheho, aby se nominace vzdal. Ten to ale odmítá.

Ke jmenování pana Miroslava Pocheho mi dovolte říct pár věcí, které ale asi víte. Členové ČSSD hlasovali o vstupu do... Posted by Andrej Babiš on Saturday, June 16, 2018

S Pochem vyjádřili zásadní nesouhlas i komunisté. „Řekli jsme to panu Hamáčkovi už před tím, než bylo spuštěno referendum. Miroslav Poche je překážkou pro KSČM,” uvedl v neděli v České televizi předseda komunistů Vojtěch Filip a dodal, že v takovém případě by důvěru vládě při hlasování ve Sněmovně nevyjádřili.

Koalice v ohrožení



Podle Hamáčka může tento spor ohrozit koaliční spolupráci, a to i přesto, že se ve vnitrostranickém referendu ČSSD vyslovila pro vstup do vlády. [celá zpráva] „Na žádném jednání nezaznělo, že by KSČM nepodpořila vládu, pokud v ní bude Miroslav Poche. Dá se říct, že je to závažný problém, který může koalici ohrozit,” řekl Hamáček.

Babiše v Lánech vítala asi desítka protestujících lidí s červenými trenýrkami.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

V Lánech Babiše přivítala asi desítka lidí s červenými trenýrkami, kteří tím protestují proti směřování ČR pod jeho a Zemanovým vedením. Rudé trenýrky jako symbol odporu vůči prezidentovi zvolila kdysi umělecká skupina Ztohoven, Zeman jejich artefakt vyvěšený v roce 2015 namísto prezidentské standarty nad Hradem v týdnu teatrálně spálil. [celá zpráva]

Video

Zeman na Hradě spálil červené trenýrky

ČSSD by ve vládě měla získat pět křesel. Kromě ministerstva zahraničí dále ministerstvo práce a sociálních věcí, kultury, vnitra a zemědělství. Objevují se také informace, že by ČSSD mohla žádat výměnu ministerstva zahraničí za resort obrany. [celá zpráva] Rošádu v rozdělení resortů však Hamáček popírá.