Hamáček naposledy jednal s Babišem o vládě v sobotě v Průhonicích. Jména ministrů za ANO nepožadoval údajně kvůli dohodě o koaliční spolupráci, podle které si nebudou ministry navzájem kádrovat.

„Kompletní seznam (ministrů za ANO) neznám,“ řekl Hamáček. Z jednání prý získal dojem, že Andrej Babiš u některých rezortů ještě neměl jasno.

Nad tím se pozastavil druhý účastník Partie, předseda ODS Petr Fiala „Překvapujeme mě, že pan Hamáček nezná ta jména.“ Zda bude řídit ministerstvo ten či onen považuje za „docela podstatné“.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve neděli ve dvě hodiny odpoledne sejde s prezidentem Milošem Zemanem, měl by mu představit jména všech členů vlády.

ČSSD podle Hamáčka v jednání o vládě udělala maximum, nemá kam ustoupit. Nevyloučil, že spor o personálie by mohl vyústit v konec plánu na vládu s ANO. Uvedl, že soc. dem na jednání potvrdila pět jmen, „které ty rezorty zvládnou”.

„Pokud se snad porušují principy koaliční spolupráce, ještě než vůbec začala, tak je to problém,“ řekl šéf ČSSD. Připomněl, že soc. dem. při referendu znala nominanty, žádné výhrady zevnitř strany vůči nim nebyly. „My jsme splnili všechno co se od nás očekávalo, teď jsou na řadě ti ostatní,“ dodal.

Poche nevozí migranty na člunu



Výhrady k Pochemu by podle svých slov chápal „kdyby měl gumový člun a vozil migranty do Evropy“, ale ne proto, že před lety napsal jeden článek, ale jinak držel zásady zahraniční politiky. Za falešnou výhradu považuje také tvrzení, že je protiizraelský, přitom pořádá pravidelné snídaně s izraelskými diplomaty.

Podle Fialy je jednání o vládě velkým manažerským selháním Andreje Babiše. „Máme tady osm měsíců, co se sestavuje nesestavuje vláda. Není jasné, kdo v té vládě bude sedět. I po referendu sociální demokracie to vypadá, že jsme na začátku, to je celé špatně,“ prohlásil Fiala.

Zopakoval, že ODS nemá o účast na vládě s ANO zájem. „ANO má od začátku koalici s komunisty a SPD, to ostatní jsou jenom hry. Nepřipustil bych, aby ODS byla nějaký fíkový list,“ uzavřel Fiala.