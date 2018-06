Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Pane premiére, máte už menšinovou vládu ČSSD s důvěrou takříkajíc v kapse, poté, co ČSSD v referendu rozhodla o vstupu do vlády? Nebo může nastat ještě nějaká komplikace?



Byl bych samozřejmě rád, ale uvidíme. Teď nás čeká to, že všichni poslanci ANO a soc. dem. by měli podepisovat koaliční dohodu. Nejsem si jist, zda ti poslanci, kteří dohodě nepřejí, jí nebudou nějakým způsobem házet klacky pod nohy.

To mluvíte o poslancích soc. dem., nebo i o vašich?

Vyloučit se nedá nic. Na klubu jsme o tom diskutovali. Všichni vědí, že jsme museli udělat velké kompromisy, aby vláda vznikla. A ne všem, včetně mě, se třeba líbí znovuzavedení karenční doby v rámci programových dohod, ale byl to ústupek v zájmu dohody. Proto se snažíme zavést od příštího roku elektronickou neschopenku, aby se omezilo zneužívání. Platí přitom, že jako hnutí jsme tzv. široce rozkročeni, což nám mnozí vyčítají, takže připouštím, že některé věci mohou některým členům vadit.

Chcete tím říct, že nejste schopen přesvědčit vašich 78 poslanců a nevěříte patnáctce členů klubu soc. dem., kteří hovoří o tom, že se podřídí výsledku referenda?

Doufám, že to všichni podpoří, ale člověk musí počítat se vším. Nicméně věřím, že to opravdu vyjde. Pokud bychom se na začátku dohodli s ODS, pak by tato záležitost určitě nebyla problém, ale mohly by nastat jiné programové neshody. Držíme naše principy a snižujeme daně jako pravičáci. Chceme bojovat proti byrokracii, chceme malý stát, chceme nízké daně. To jsou všechno pravicové věci. A k tomu chceme i sociální věci, jako je podpora lidí se zdravotním postižením, vyšší důchody, a to jsou zase levicové věci.

Proč to muselo trvat tak dlouho?

Je pravda, že Topolánka jsme překonali, ale připomínám, že vláda Jiřího Rusnoka tady vládla bez důvěry déle. Bylo jasné, že první vyjednávání nedopadne...

Neptáme se teď na snahu o vyjednávání s ODS, která dala jasně najevo, že s trestně stíhaným premiérem si neplácne za žádnou cenu, ale na vyjednávání se soc. dem. Nejdřív jste ho přerušili, pak se k němu zase vrátili. Byly takové tanečky nutné?

Není žádným tajemstvím, že každé takové jednání je svým způsobem soubojem o to, která strana prosadí víc svých představ. Takže prostě v první fázi to nedopadlo. Víte dobře, že naše představy o rozdělení resortů byly jiné, než představy soc. dem. Stejně tak třeba představy o daních, které v žádném případě nehodláme zvyšovat, ale naopak, zatímco soc. dem. trvala třeba na zavedení sektorové daně.

Pak nastala fáze, kdy jsme byli nuceni na obou stranách couvnout. Pro mě byl hodně krvavý ústupek v přenechání resortu práce a sociálních věcí soc. dem., ale prostě jsme to udělali v zájmu dohody.

V neděli jedete za prezidentem s novou vládní sestavou. Jaká bude?

To je dobrá otázka, ale ještě to dolaďuji.

Neříkejte, že při vašich zkušenostech z byznysu, a teď i z politiky, nemáte pár hodin před návštěvou prezidenta jasno, s kým chcete spolupracovat?

Na některé posty se rozhoduji mezi dvěma kandidáty, zvažuji všechna pro i proti a rozhodnu se těsně před schůzkou.

Není to nefér nechávat lidi do poslední minuty v nejistotě, a teď nemyslíme jen ministerské adepty, ale i vaše nejbližší spolupracovníky, kteří si stěžují, že nic nevědí? Trochu to připomíná diktátorské metody, stejně jako třeba u šéfa komunistů Filipa, který taky mlčí před svými lidmi o obsahu tolerančního patentu s ANO.

Je to moje odpovědnost. A to nejen za naše ministry, ale za složení celé vlády, takže se nedivte, že do poslední chvíle zvažuji všechna pro i proti. Rád bych se vyvaroval některých svých chyb z minulosti s výběrem ministrů.

Mluvíte kromě šéfky obrany Šlechtové taky o ministrech průmyslu a zemědělství Hünerovi a Mílkovi?

Nechci to veřejně komentovat, ale je pravda, že ne vždy se nominace povedly, a proto to zvažuji pečlivěji než dřív.

Jaký je ten hlavní důvod pro to, že Šlechtová definitivně vypadla ze hry?

Bez komentáře.

Představy pana Pocheho o migraci jsou v zásadním rozporu s mými představami. Proto nemohu pana Pocheho navrhnout. Premiér Andrej Babiš

Ve vládě má zasednout vedle Miroslava Tomana na zemědělství taky František Koníček na průmyslu. Oba jsou velmi spojení s prezidentem, takže to vypadá, že budujete „čtyřkoaliční vládu“. Mluví do ní vedle vás a soc. dem. taky komunisté a Hrad.

To trochu přeháníte. Nebudujeme ani trojkoalici, ale menšinovou vládu se soc. dem., které komunisté umožní vznik. Pan prezident mi do vlády nemluví.

Opravdu?

Pan prezident se vyjádřil jen k panu Pochemu a to je všeobecně známo.

Nominujete ho tedy na ministra zahraničí a budete tím riskovat spor se Zemanem, ale taky komplikaci s komunisty, protože jejich předseda Filip v rozhovoru pro Právo před několika dny prohlásil, že jeho případná nominace je zásadní překážkou pro jejich podporu?

Představy pana Pocheho o migraci jsou v zásadním rozporu s mými představami. Proto nemohu pana Pocheho navrhnout. Pokud naše vláda myslí vážně boj proti migraci a kvótám, tak nemůže být jejím členem člověk, který podporuje kvóty. A to nemluvím o výhradách pana prezidenta a komunistů. Ale pevně věřím, že tento rozpor případně vyřeší pan předseda Hamáček s panem prezidentem a nebude to vůbec ve hře.

Miroslav Poche (ČSSD)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

V soc. dem. se mluví o tom, že by mohlo ještě dojít k výměně resortů, kdy by oni dostali obranu a vy byste si ponechali zahraničí. Co tomu říkáte?

O tom jsme nikdy nemluvili.

Platí, že ministryní spravedlnosti by měla být vám zcela loajální poslankyně Taťána Malá?

Je jedním z kandidátů.

V tolerančním patentu s KSČM není úplně jasný jejich požadavek na obsazení míst v dozorčích radách. Jak to vypadá teď?

O tom jednáme. Oni by nám neměli mluvit do funkcí. Kontrolovat ano.

Jak tedy vyřešíte jejich požadavek na místa ve státních a polostátních podnicích?

Já razím princip, který jsem razil jako ministr financí, kdy všechny firmy, které jsem měl v portfoliu, jsem obsazoval odborníky. Nebyli to lidé z hnutí ANO. Pokud komunisté mají odborníky, a dnes odborníků ve státní sféře není dost, tak určitě my nemáme problém, aby tito lidi dohlíželi i na státní firmy. A je otázka, jakou formou se to stane.

Máte představu, kolika lidí by se mohlo týkat? Spekuluje se o tom, že to mohou být desítky.

To určitě ne. Zatím to není vůbec dořešené.

Vždycky jste říkali, že odmítáte politické nominace. To, co prosazují komunisté v tolerančním patentu, jsou přece jasné politické nominace. Ve Sněmovně Piráti kritizovali třeba jmenování Lubomíra Krejsy, který je poradcem Filipa, do dozorčí rady České pošty.

Pan Michálek lže. My jsme pana Krejsu nenominovali. Pan Krejsa sedí v České poště už léta od roku 2009.

To je sice pravda, ale v únoru ho vládní nominační výbor na návrh ministra vnitra znovu doporučil.

To není nové jmenování, to je jen prodloužení jeho mandátu v dozorčí radě. Já nevím, co má pan Krejsa s KSČM, nevím, že je to poradce pana Filipa. Toleranční patent je velmi volná dohoda. Je v něm, že se vláda zavazuje podávat návrhy zákonů podle programového prohlášení. Že když předložíme nějaké jiné návrhy, tak pro ně nemusí poslanci KSČM hlasovat. A že naši poslanci zase nemusí hlasovat pro jejich návrhy. Podstatné je, že KSČM se chová ke vzniku vlády konstruktivně a to je dobře.

Mnozí vám vyčítají, že po téměř třiceti letech od listopadu 1989 tímto způsobem vtáhnete komunisty k moci. A to navíc ve chvíli, kdy měli nejhorší volební výsledek.



Ano, to měli. Díky nám. Ať si ti kritici vzpomenou, že pan Havel byl zvolen hlasy komunistů, i pan Klaus, a pan Kalousek chtěl dělat vládu s jejich podporou. A komunisté teď na základě programových věcí chtějí podpořit vznik naší vlády a tolerovat ji. To je samozřejmě pozitivní.

Jsou v případě, že by jednání s ČSSD o vládě z jakéhokoli důvodu nedopadla, ještě nějak ve hře SPD, kteří vám ve Sněmovně nadbíhají, jak mohou? To je přece i vize prezidenta, neboli Zemanův plán B.

V této chvíli je na stole tato varianta s ČSSD. A já pevně věřím, že dopadne dobře. Byla by škoda, kdyby na základě toho, že je tu odpor k nominaci pana Pocheho ze strany KSČM, Hradu a i z naší strany, protože jeho názory na migraci jsou odlišné, to nedopadlo. Pak bychom museli hledat jakoukoli jinou alternativu.