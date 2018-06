Karolína Brodníčková, Právo

ČSSD ale nyní musí vyřešit problém s nominací europoslance Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí.

Ve snaze vyhnout se čelnímu střetu s prezidentem Milošem Zemanem se podle zdrojů Práva možná na poslední chvíli změní rozdělení resortů ve vládě s hnutím ANO.

V soc. dem. se spekuluje, že by strana mohla prosadit výměnu ministerstva zahraničí za resort obrany. Úřad by mohl vést tamní dosavadní náměstek a lídr soc. dem. v říjnových komunálních volbách v Praze Jakub Landovský.

Jakub Landovský

FOTO: Milan Malíček, Právo

Se Šlechtovou Babiš nepočítá



„Andrej Babiš ze sebe nebude dělat hlupáka. Když mu prezident vzkazuje, že Pocheho ministrem zahraničí nejmenuje, tak je ve hře prohození diplomacie a obrany,“ řekl Právu vysoce postavený člen ČSSD.

„Jan Hamáček by se tak vymluvil na Babiše. Do sporu s prezidentem by partaj jít neměla,“ dodal zdroj.

Předsedové Babiš a Hamáček by tím vyřešili několik problémů naráz. Premiér by se tak zbavil šéfky obrany Karly Šlechtové (za ANO), která si nadělala v armádních a politických kruzích zlou krev kvůli vyjádřením o tendru na radary.

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Babiš a Hamáček by si také hned zkraje proti sobě nepostavili Zemana a šéf ČSSD by přímo nešel proti Pochemu, který mu pomohl ke křeslu předsedy.

Šlechtová by podle zdrojů z ANO měla ve funkci každopádně skončit. Babiš je údajně připraven to sdělit ministryni dnes, tedy před nedělní návštěvou prezidenta v Lánech, kde budou probírat personálie nové vlády.

Premiérovi by podle informací Práva neměl bránit ani Zeman, který byl dlouhou dobu zastáncem Šlechtové.

Jeho chráněnka si ale pozici zkomplikovala vystupováním v kauze novičok, kdy nepřímo popřela prezidentova slova, že se v Česku vyráběl a krátce i skladoval.

Obdobně rozlítilo Zemana i vyjádření šéfa české diplomacie Martina Stropnického (ANO), ten ale v nové vládě na základě vlastního rozhodnutí nebude, má dělat velvyslance v Izraeli.

Výměna resortů přitom podle kuloárových spekulací zatím patří ke krajním řešením pro případ, že opravdu nastanou problémy se jmenováním Pocheho. Podle Hamáčka taková debata nyní neprobíhá. „Žádnou nabídku od pana premiéra nemám. Podle mě jsou to spekulace,“ řekl ve čtvrtek Právu.

Rošáda výsledek prý nezpochybní



Setkání Hamáčka s Babišem proběhne zřejmě v sobotu předtím, než premiér půjde za Zemanem.

Na snímku předseda KSČM Vojtěch Filip, předseda ČSSD Jan Hamáček, předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

FOTO: Petr Horník, Právo

Šéf ČSSD na veřejnosti nadále trvá na jménech, která schválilo předsednictvo ČSSD. Poche na zahraničí, Petr Krčál na ministerstvo práce, Miroslav Toman na ministerstvo zemědělství, Antonín Staněk na kulturu a sám Hamáček na vnitro. Na otázku, zda by se už dnes tato jména mohla změnit, odpověděl Právu „ne“.

Případná změna v resortech by podle zdrojů Práva výsledek anulovat nemohla.

„Kdyby, nedej bůh, někdo zahynul při autonehodě, také by přišla změna,“ podotkl další vysoký představitel soc. dem. s tím, že se nabízejí i jiné rošády v resortech.

„Kulturu bychom mohli vyměnit za jiný resort, třeba průmysl, na který Babiš zvažuje Františka Koníčka (exministra práce za Jiřího Rusnoka). Další problém má v dopravě, kde se sice s ministrem Ťokem usmířil, ale nadšený z toho není. A třetí problém je spravedlnost.“

Tam se mluví o poslankyni Taťáně Malé či náměstkovi na vnitru Petru Mlsnovi.

Soc. dem. se těší, že po čtyřtýdenním dohadování uvnitř strany, zda má strana s ANO jít do vlády, hádky utichnou.

Klub senátorů, který se takřka jednomyslně postavil proti koalici s ANO, bude slovy svého šéfa Petra Víchy rozhodnutí respektovat. Stejně tak se vyjádřili i s vládou nespokojení poslanci, jako je Milan Chovanec nebo Lubomír Zaorálek.

Složí Zaorálek mandát?



Na otázku, zda by mohl následovat expremiéra Bohuslava Sobotku a složit mandát poslance, Zaorálek, který byl lídrem ČSSD v loňských volbách, nechtěl Právu dát jasnou odpověď.

Lubomír Zaorálek (ČSSD)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„To nevím, to je předčasné. Ale jsem připraven výsledek respektovat. Co udělám, to vám ještě neřeknu. Rozhodně to ale není tak, že bych se k výsledku referenda otočil zády.“

Místopředseda ČSSD Roman Onderka odmítl, že by se měl kvůli výsledku kdokoliv z ČSSD „pakovat“. Sám by prý Zaorálka začal přesvědčovat, aby v klubu zůstal.

Výsledek referenda bude Ústřední kontrolní komise ČSSD počítat až v pátek ráno.

„Každá místní organizace má volební komisi, která provedla své sčítání, poslala do Prahy výsledek a zapečetěné hlasovací lístky. Praha zkontroluje, jestli tam není nesrovnalost. Potom se vytvoří počítačový součet,“ řekl Právu šéf komise Roman Váňa.

Na počítání dohlíží celá komise, která je složená ze zástupců každého kraje a Váni. „Když jsme třeba nemohli přečíst nějaké číslo, tak jsme obálku s lístky protokolárně otevřeli a lístky zkontrolovali,“ dodal.