Karolina Brodničková, Právo

Že je „dobojováno“, už prý předseda ČSSD Jan Hamáček řekl šéfovi komunistů Vojtěchu Filipovi, jehož strana by měla tolerovat menšinovou vládu ANO a soc. dem. „Informace jsem získal od pana předsedy Hamáčka a ten říká, že to je 60 ku 40 ve prospěch dohody (s ANO),“ citovala včera Filipa ČTK.

Číslo se příliš neliší od průběžných výsledků, o kterých Právo informovalo po týdnu a půl hlasování, které začalo 21. května. Tehdy bylo pro 59,5 procenta členů. Do včerejška se do referenda zapojilo asi 930 místních organizací soc. dem., tedy 85 procent, do pátku jich zbývá ještě zhruba 160.

Vypovídající o náladě v ČSSD je zřejmě i Hamáčkovo rozhodnutí, který Právu řekl, že tento týden už nebude objíždět regiony, aby přesvědčil členy o tom, že je lepší do vlády vstoupit.

Senátoři ubrali

„Každý člen má možnost rozhodnout se. Někteří ji už využili, jiné to ještě čeká. Jako předseda jsem chtěl pro ČSSD i tento stát nabídnout alternativu. Vyjednali jsme velmi solidní kompromis. Jsem přesvědčen, že ani jedna volba v referendu není špatná. Buď budeme hájit naše hodnoty ve vládě, nebo v opozici. Jsme připraveni na obě varianty,“ napsal na webu.

Kdysi hlasití kritici vstupu soc. dem. do vlády se v posledních dnech odmlčeli. Předseda Senátu Milan Štěch, který se netají tím, že by soc. dem. měla odejít do opozice, informace o průběžných výsledcích nemá, počítá však s tím, že referendum dopadne pro účast ve vládě.

„To, co jsme řekli za klub senátorů, platí. Budeme respektovat jakýkoliv výsledek. Doba ukáže, co by bylo správně. Přeji si, aby ČSSD šla s preferencemi nahoru,“ dodal.

Už to nikdo tak neprožívá. Všichni očekávají, že výsledek bude kladný Petr Vícha

Šéf senátorského klubu Petr Vícha řekl Právu, že otázka vstupu do vlády už v ČSSD velké vášně nevyvolává.

„Trvá to takovou dobu, že už to nikdo tak neprožívá. Všichni očekávají, že výsledek bude kladný a vláda se uzavře, a potom si budeme držet palce, aby to dopadlo tak, jak příznivci vlády chtěli. Neočekávám ani masový exodus ze strany. Ukáže se po roce nebo dvou,“ podotkl Vícha.

K boji nevyzývá už ani šéf ústecké ČSSD Miroslav Andrt, který byl od počátku jedním z největších kritiků případné koalice s ANO. Se členy o svých názorech mluví, kraj však kvůli snaze přesvědčit je neobjíždí.

„Zúžil jsem svou aktivitu na svůj okres. Ale nesnažíme se někoho na sílu přesvědčovat. Chceme, aby se lidé mohli ptát. Členové dostali od vedení ČSSD jednostranné informace,“ podotkl Andrt.

Komunisté chtějí tento týden vyladit dohodu o toleranci menšinové vlády ANO. Představit výkonnému výboru podmínky tolerance chce šéf strany Filip v pátek.

Filip včera opět připustil, že nevznikne-li koalice soc. dem. s ANO, komunisté by mohli tolerovat menšinovou vládu hnutí ANO. „Byl by to ale jiný formát, protože by bylo potřeba získat jiným způsobem 101 hlasů, protože ANO a KSČM mají dohromady jen 93 hlasů,“ upozornil.

Pokud v referendu řeknou sociální demokraté vládě „ano“, usedne ve vládě pět oranžových ministrů. Jejich jména představil Hamáček ještě před referendem. Spekulace, že by kvůli odporu prezidenta Miloše Zemana vyměnil nominanta na šéfa diplomacie, europoslance Miroslava Pocheho, Hamáček Právu minulý týden odmítl.

Babiš o ministrech stále nemá jasno

Premiér a lídr ANO Andrej Babiš včera Právu řekl, že definitivní seznam ministrů za ANO, který chce o víkendu přinést prezidentovi Miloši Zemanovi, ještě nemá. „Věci jsou stále v pohybu. Jména ministrů ještě neznám,“ konstatoval.

Mezi členy hnutí se ale účast ministra životního prostředí Richarda Brabce, šéfky financí Aleny Schillerové a ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama na případné koaliční vládě bere jako hotová věc.

Podle posledních zpráv se zachránil i šéf dopravy Dan Ťok, nahnuté to má stále ministryně obrany Karla Šlechtová.