Barbora Zpěváčková, Novinky

„Dohodu budeme probírat na výkonném výboru na konci týdne. Je to důležité, protože tam jsou zástupci všech krajů,“ řekl Novinkám člen vyjednávacího týmu Jiří Dolejš. Dodal, že definitivní slovo bude mít Ústřední výkonný výbor, který bude zasedat na konci června.

„Ten toleranční patent není o programových věcech, ale ošetřuje vztahy mezi nevládním subjektem, který v podstatě umožňuje vznik vlády, a vládou. O to jde,“ zdůraznil Dolejš.

Europoslankyně a místopředsedkyně strany Kateřina Konečná uvedla, že výkonný výbor ukáže, co by členové v dohodě chtěli mít. „Já osobně bych byla ráda, kdybychom měli všechno vytermínované,“ nastínila.

„Něco jiného je, když máte slib, že nějaký zákon připravíte, ale něco jiného je, když máte dané, že to bude třeba do září. To je můj osobní názor, který se budu snažit prosadit,“ konstatovala Konečná.

Komunisté chtějí posty ve státních firmách



Jak už Právo dříve informovalo, v rámci dohody chtějí komunisté obsadit některé posty v centrálních orgánech či ve státních nebo v polostátních firmách. Do vlády komunisté dosazovat lidi nechtějí, dožadují se ale konzultací o obsazení jednotlivých resortů.

Co se týče programu, podle Konečné je celá řada věcí, kterou by chtěli komunisté prosadit. Kromě zdanění církevních restitucí požadují navyšování minimální mzdy a důchodů nebo zabránit další privatizaci podniků a nerostného bohatství.

Komunisté jsou prý i připraveni na variantu, že by ČSSD odmítla koalici s ANO. Výsledky vnitrostranického referenda by mělo vedení soc. dem. oznámit v pátek. Podle informací Novinek je ale víceméně jasné, že členská základna na vstup do vlády kývne.