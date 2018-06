Novinky, ČTK

„Pro nás byla hrozba Sovětský svaz, dnešní Rusko není žádná hrozba. Mě opravdu (ruský prezident Vladimir) Putin ničím neohrožuje," uvedl Klaus. Rusko na rozdíl od Bruselu neposílá do „našeho zákonodárství každý týden direktivy, které povinně musíme zavést, abychom byli dobrými a hodnými“.

„Nechávat Rusko mimo je dětinské a hloupé," řekl Klaus.

Exprezident Klaus zopakoval, že unie je svěrací kazajkou, která Evropany "přiškrcuje a nepřináší jim noc dobrého". Referendum o vystoupení z EU by Klausovi nevadilo. Někdejší premiér uvedl, že sice za ČR podával přihlášku do EU a podepsal vstup do tohoto společenství, ale v referendu o přistoupení hlasoval proti.

Informaci, že podle průzkumů jen třetina lidi podporuje členství v EU, pokládá Klaus za vítězství, že lidé mají oči otevřené a nenechají se totálně zmást propagandou. Nízká účast v eurovolbách pak podle Klause dokazuje, že Evropský parlament je "bezcenný a bezvýznamný".