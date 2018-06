Radek Plavecký

Přesně před 76 lety vnikli němečtí vojáci do této malé středočeské obce. Jako akt pomsty za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha nahnali muže do statku rodiny Horákovy, kde pak zastřelili všechny chlapce a muže starší 15 let. Z vesnice nacisté odvlekli ženy a děti. V budově kladenského gymnázia je od sebe odtrhli. Část dětí odvezli na poněmčení, 82 jich ale zavraždili v plynových vozech.

Lidé se v nedělní ráno scházejí na mši, slouženou na základech zbouraného kostela sv. Martina.

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Ženy odvezli do koncentračního tábora. Obec vypálili a ruiny srovnali se zemí. Oběťmi nacistického vraždění se stalo celkem 340 lidických obyvatel.

Pietní vzpomínka na vyhlazení Lidic

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Po válce se vrátilo 143 lidických žen a po dlouhém pátrání se do náruče lidických matek vrátilo jen 17 dětí.