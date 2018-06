Výbor NATO má problém s izraelskými radary, které hodlá Česko nakoupit

Podle výboru Severoatlantické aliance (NATO) nelze mezi alianční systémy zapojit ty, které pocházejí ze zemí mimo NATO. To by znamenalo problém pro Českou republiku, která hodlá za 3,6 miliardy korun nakoupit radary izraelské provenience. V pátek to uvedlo ministerstvo obrany.