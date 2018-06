Právo

Průlom v otázce, která zatím dělí Hamáčka a prezidenta Miloše Zemana, totiž nominace europoslance Miroslava Pocheho na šéfa diplomacie, nepřišel.

Hamáček Právu sdělil, že šlo o pracovní jednání s Babišem. Na otázku, zda by mohly proběhnout změny v navržených ministrech, odpověděl: „Nevidím k tomu důvod.“

Babiš: Máme stejné vize jako Zeman

Šéf ČSSD tak trvá na tom, co řekl Zemanovi na Hradě už v úterý: nominace pěti jmen soc. dem. na ministry byla schválena předsednictvem soc. dem. a „toto usnesení je stále platné“.

Babiš jména zásadně nekomentuje, ale ve čtvrtek přece jen naznačil, že prioritní je pro něj shoda v zahraniční politice mezi vládou a prezidentem Zemanem. Ten Pocheho, jenž podpořil v prezidentských volbách Jiřího Drahoše, označil už dřív za „sluníčkáře“ a „amatéra“.

Premiér podle svých slov Pocheho nezná. „To je problém, který musí vyřešit pan Hamáček. Naše vláda chce mít korektní vztahy s panem prezidentem. V zahraniční politice bychom měli mít stejné vize a myslím, že s panem prezidentem je máme,“ řekl novinářům Babiš, který se pasoval na protimigračního lídra v EU.

Na dotaz, zda si dovede představit, že coby premiér ponese Pocheho nominaci na Hrad, Babiš odpověděl: „Určitě to bude mít nějaký vývoj.“ Mohlo to znamenat narážku na to, že Zeman by bral dvojnásobného ministra zahraničí Jana Kohouta, o němž se v minulých dnech pochvalně zmínil s tím, že při vstupu do Černínského paláce by „nemusel hledat toaletu“.

Filip: Premiér nemusí návrh respektovat

Pocheho přitom ze stejných důvodů, totiž že údajně stranil migrantům, odmítají komunisté, bez jejichž 15 hlasů vláda nemůže získat ve Sněmovně důvěru. Šéf KSČM Vojtěch Filip nedávno Právu řekl, že byl přítomen jednání, kde premiér Babiš vyjádřil pochybnost, zda by jméno Pocheho vnesl do hry. „Neexistuje tady žádné ústavní právo na to, že premiér musí respektovat návrh koaličního partnera,“ řekl tehdy Filip.

Na druhou stranu Ústava neumožňuje prezidentovi návrhy na ministry vetovat. Může jmenování pouze zdržovat a nikdo mu nemůže zabránit, aby nominace zákulisně ovlivňoval.

ČSSD navrhuje Hamáčka na vnitro, Pocheho na zahraničí, Petra Krčála na MPSV, Antonína Staňka na kulturu a Miroslava Tomana na zemědělství.

Na řadě jsou také smlouvy s KSČM

Hamáček ve čtvrtek sdělil, že „určitě by v zájmu všech bylo, abychom co nejdříve věděli, kdo jsou možní kandidáti i za hnutí ANO“. Babiš ještě váhá s obsazením obrany po Karle Šlechtové a spravedlnosti po Robertu Pelikánovi.

Šéfové ČSSD a ANO si už dřív řekli, že si nebudou „kádrovat kandidáty“, a podle Hamáčka to zatím dodržují. A celkově si důvěřují, telefonují si a scházejí se i mimo kamery.

Babiš nechce cokoliv z jednání s Hamáčkem konkrétně komentovat a ve čtvrtek znovu odkázal na výsledek referenda ČSSD. „Signály nejsou, řekněme, negativní,“ řekl o informacích od Hamáčka. Podle nedávných informací Práva je účast členů soc. dem. v hlasování zhruba poloviční, přičemž 60 procent je pro vstup do vlády s ANO.

Šéfové ANO a soc. dem. budou mít napilno i s ohledem na „třetího vzadu“ – komunisty. Hamáček ve čtvrtek Právu sdělil: „O smlouvě ČSSD s KSČM jsme zatím nejednali.“

Ale návrh tzv. tolerančního patentu mezi ANO a KSČM už dávno existuje. Komunisté si v něm mj. vyhrazují právo nominací do orgánů polostátních firem.