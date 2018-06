jas, zpe, Novinky

„Nikdy neříkej nikdy,” uvedl ministr a připomněl, že své pokračování v kabinetu podmiňoval zásadní podporou v otázce mýtného systému.

„Já jsem tu podporu od pana premiéra dostal, takže dnes se spíše bavíme o tom, že to, co se tady začalo, by bylo dobré dokončit,” uvedl Ťok.

„Od vzniku republiky jsme měli 17 ministrů dopravy. Pan Ťok je dokonce druhý nejdéle sloužící ministr, takže gratuluju, pane ministře,“ zastával se Babiš Ťoka na pondělním setkání lídrů českého stavebnictví, které se koná na Hradě.

Problémy s mýtem



Tendr na mýtný systém nepravomocně zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ministerstvo podalo proti verdiktu rozklad. [celá zpráva]

Proti Ťokovu pokračování v kabinetu zaznívaly dříve hlasy z ČSSD, s níž ANO hodlá sestavit koaliční vládu opřenou o podporu KSČM.

Samotný ministr tvrdil, že by rozhodně nepokračoval ve vládě, pokud by ji ANO sestavilo s podporou SPD. [celá zpráva]