kab, Právo

Komunisté nyní jednají o tolerančním patentu s hnutím ANO. Dojednán bude až po konci vnitrostranického referenda ČSSD 15. června, pokud se v něm soc. dem. vysloví pro vstup do koalice s hnutím ANO.

V dohodě o toleranci vlády ANO by se podle komunistů mohla objevit i podpora jejich zákona o zdanění náhrad církevních restitucí. Ten je ve Sněmovně nyní ve druhém čtení.

Padne naše tolerance. A pak se můžeme vyslovit pro nedůvěru vládě. předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik

Pokud by pro tento zákon poslanci ANO a ČSSD nehlasovali, komunisté nevyjádří jejich případné menšinové vládě důvěru. „Padne naše tolerance. A pak se můžeme vyslovit pro nedůvěru vládě,“ uvedl Kováčik.

Domnívá se však, že hlasování o zákoně přijde na program schůze Sněmovny dříve, než jednání o důvěře nové vlády Andreje Babiše (ANO). „Je to náš dlouhodobý bod, ústřední bod. Tento bod budeme prosazovat dál, i když budeme muset do opozice. Nám to problém nečiní. To je náš bod, na kterém naše podpora závisí nejvíc,“ dodal.

Zdanění náhrad církevních restitucí prosazovala před volbami v roce 2013 také ČSSD. Nakonec kvůli vládní koalici, ve které kromě ANO byla i KDU-ČSL, od tohoto bodu ustoupila.

Podle Kováčika také ANO a ČSSD ustoupí komunistům ve vysílání českých vojáků na zahraniční mise, se kterým komunisté nesouhlasí. Z programového prohlášení případné vlády ANO a ČSSD by podle jeho informací mělo vypadnout ustanovení, že Česká republika bude vysílat své vojáky do Pobaltí. „Bude se to změkčovat. Podle mého soudu by z toho Pobaltí mělo vypadnout,“ uvedl Kováčik.