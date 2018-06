Novinky, ČTK

Největší škody budou v místní části Jestřebí. Výši škod zatím nelze odhadnout, na místo ještě nepřijel likvidátor. Škody jsou hlavně na soukromých domech a na krajských silnicích.

Lidé v Brtnici a místních částech Jestřebí a Příseka pracovali na odklízení do půlnoci, znovu začali v sobotu brzy ráno. „V Brtnici je to pět domů, které byly postižené vodou,” řekl brtnický hasič Jiří Šebek.

Blesková povodeň zatopila v pátek v podvečer v Jestřebí na Jihlavsku dvě desítky domů, podemlela silnici a bahnem zanesla před necelým týdnem zkolaudovaný obecní rybník.

V části Příseka jde podle starostky města Miroslavy Švaříčkové o čtyři domy včetně hasičárny, v Jestřebí o deset domů, kam se dostaly voda a bahno. Evakuováni byli lidé z domů, které stojí pod hrází Zámeckého rybníka v Brtnici.

Azyl našli u příbuzných



„Povodňová komise přišla domů po půlnoci. Hladina rybníka v Brtnici klesla, hasiči to kontrolovali, doufejme, že všechno bude v pořádku a nepřijde žádný déšť. V našich vesnicích bude technická skupina zajišťovat pomoc, kontejnery, techniku. Budou potřeba vysoušeče, nejhorší to bude v Jestřebí,” řekla starostka.

Vytopená Brtnice na Jihlavsku

Lidem z postižených domů nabídlo město azyl, ale ubytovali se u příbuzných. Lidé z Jestřebí, kterým dům zavalilo bahno, nocovali v ubytovně. Prostory k přespání nabízel i farář.

Povodňová komise lidi obchází a nabízí pomoc. „Někteří z majitelů by tam (doma) nejraději zůstali hned včera, my jsme jim to nechtěli s hasiči dovolit z důvodu bezpečnosti. Mají půdní prostory, tak budou chtít být doma. První patra jsou obyvatelná, záleží, jak to bude rychle vysychat,” řekla Švaříčková.

Poškozeny jsou i silnice



V části Příseka jsou zatopené hlavně sklepy. Lidé, kteří bydlí pod silnicí, z nich odčerpávají vodu. Podle odhadů starostky spadlo v pátek od 50 do 70 litrů vody na metr čtvereční. Zatopený byl i bytový dům.

Do odstraňování škod se v obci zapojilo na stovku lidí

„Vzhledem k tomu, že občané reagovali hned - bylo to v území, které už kdysi povodně zasáhly - nasadili mezi dveře prkna a vodu vymetli ven. Hodně si pomůžeme sami. Největší škoda bude na majetku soukromých osob, hodně vymletá a rozbitá je místní silnice v Jestřebí,” řekla starostka.

Poškozené jsou i některé krajské silnice.

Brtnicí protéká stejnojmenná řeka. Se všemi místními částmi má město přibližně 3700 obyvatel. V Brtnici a okolí zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči, nikdo se nezranil.

Detail dopravní značky stržené bleskovými povodněmi v obci Brtnice na Jihlavsku

Páteční bouřky páchaly škody i jinde v republice. Hasiči nejčastěji zasahovali u zatopených sklepů a domů a popadaných větví a stromů. Na jihu Moravy do jednoho ze spadlých stromů narazil osobní vlak.