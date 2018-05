Barbora Zpěváčková, Novinky

Mimořádná schůze, kterou iniciovalo 55 poslanců z řad TOP 09, ODS, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, začala v 9 hodin. Šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ji ale po několika minutách přerušil.

V sále bylo totiž přihlášených pouze 40 poslanců. Aby byla Sněmovna usnášeníschopná, musí jich být minimálně 67. Poslanci přitom přítomní v sále byli, jen se nepřihlásili, a tím pádem se nemohlo jednat.

To pobouřilo pravici. „Obstrukce dosáhly svého vrcholu. Poslanci vládní koalice ANO, SPD A KSČM nezasunuli své hlasovací karty do hlasovacích zařízení a nemohli vystoupit ani lidé s přednostními právy,“ zlobil se místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Video

Jan Bartošek kritizuje poslance, kteří bojkotovali schůzi

„To, co předvádí hnutí ANO v režii prezidenta Miloše Zemana je za hranou. Bylo vidět, že je to celkově domluvený postup. Je to tah vládní garnitury, která se formovala na půdorysu ANO, SPD, KSČM s podporou sociálních demokratů,“ pokračoval Rakušan.

Mimořádná schůze k Novičoku : Poslanci ANO, SPD, KSČM a ČSSD nasadili nový a bezprecedentní chvat - nepřihlásili svou přítomnost, tudíž nebyla sněmovna usnášeníschopná a schůze byla přerušena na neurčito, t.j. navždy. Hrůza z pravdy zjevně probouzí mimořádnou kreativitu. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 31. května 2018

Podobně mluvil šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. „V sále byl opticky dostatek poslanců, ale řada z nich se nepřihlásila svými identifikačními kartami. Vnímám to jako zbabělost a strach z prezidenta,“ prohlásil Bartošek.

„Mimořádná schůze k Novičoku : Poslanci ANO, SPD, KSČM a ČSSD nasadili nový a bezprecedentní chvat - nepřihlásili svou přítomnost, tudíž nebyla Sněmovna usnášeníschopná a schůze byla přerušena na neurčito, t.j. navždy. Hrůza z pravdy zjevně probouzí mimořádnou kreativitu,” glosoval jednání na Twitteru šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

O nepřiznaná koalici ANO, SPD a KSČM mluvil i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Její poslanci se nepřihlásili a učinili tak Sněmovnu neusnášeníschopnou. Ta samá koalice porušila předchozí slib z grémia a neumožnila sněmovně bod novičok projednat v řádném jednání,” zlobil se Bartoš.

Šéf komunistů Vojtěch Filip odmítl, že by šlo o bojkot. Prý jde jen o vyjádření názoru. „Nejde o obstrukci. Politické strany přeci mají právo na to, aby vyjádřily svůj názor. Nejde jen o názor můj nebo našich kolegů,“ tvrdí Filip. Téma mimořádné schůze podle něj mělo sloužit jen k pomlouvání prezidenta republiky.