Renáta Bohuslavová, Novinky

„Zálohované výživné je jedna z našich vlajkových lodí. Tohle je reálná pomoc slabším a potřebným. Když si o tom povídám s lidmi, potvrzují, že je to potřebné. Protože samotná máma s dětmi má jen málo nástrojů to sama vyřešit,” hájil zákon o zálohovaném výživném předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Smyslem zákona, který předkládá ČSSD, je pomoc dětem z neúplných rodin, kterým stát není schopen zajisti vymahatelnost práva na výživné. „Jde nám o děti,” řekla na plénu Sněmovny poslankyně za ČSSD Alena Gajdušková.

Vlastní návrh představila i KSČM, který má stejný cíl a jen se liší v jednotlivých parametrech. Zatímco ČSSD navrhuje žádat už po dvou měsících a bez dokladu, tak KSČM navrhuje žádat o výživné až po třech měsících a rodič musí prokázat, že ho vymáhá. Otázka se vede kolem doby, po kterou je možné výživné po státu žádat, podle komunistického návrhu to může být opakovaně.

Na příspěvek by podle ČSSD dosáhly rodiny, jejichž příjem není vyšší než 2,7 násobek životního minima žadatele, u KSČM je to 2,9 násobek. Výše, kterou by rodič na dítě od státu dostal, by poté měla být maximálně 1,2 násobek životního minima.

Zákon nyní projednají sněmovní výbory a teprve pak se bude hlasovat o jeho přijetí, či nepřijetí a konečné podobě.

Podle čísel, které sociální demokracie představila, je v České republice 180 tisíc rodičů samoživitelů, z nichž třetina je na hranici chudoby. 90 procent dětí v neúplných rodinách je v péči matky. Celkový dluh na placení výživného je podle poslanců 14 miliard korun.



Poslat oba zákony do druhého čtení doporučil i místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Podle poslankyně a místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové zákony z pera ČSSD i KSČM nedisponují relevantními daty, a nemohou si proto na věc udělat jasný názor. I oni ale zákon poslat do dalšího čtení ve Sněmovně podpořili.

Jen další sociální dávka, zní z TOP 09 a ODS

Výhrady k oběma návrhům vyjádřila naopak předsedkyně sociálního výboru Poslanecké sněmovny Radka Maxová (ANO). „Nepodporuji tyto návrhy a ať se s tím Sněmovna vypořádá,” řekla Maxová.

Proti přijetí těchto zákonů se jasně postavila i pravicová opozice. Podle ODS a TOP 09 je v současném systému dostatek dávek, které se na výživné dají využít.

„Při nejlepší vůli tento zákon problém s neplatiči alimentů nevyřeší, ale dlouhodobě ho zhorší. Není to nic jiného než další nová sociální dávka. Vyplácení zcela rozbíjí princip, že dluhy se mají platit a závazky dodržovat,” řekl na plénu poslanec ODS Jan Bauer.

„Každý se má o sebe starat sám. Nejsem příznivcem, abychom za ty nezodpovědné přijímali zodpovědnost,” doplnil.

„Nedá se říci, že by ČR nedisponovala sociálním systémem. Máme více než 25 sociálních dávek a najdeme takové dávky, které jsou určené neúplným rodinám a jsou v tíživé situaci a na ně bychom měli být schopni směřovat,” řekla Pekarová.