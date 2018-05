Zeman chce urychlit vznik vlády, jmenuje Babiše premiérem před koncem referenda ČSSD

Prezident Miloš Zeman jmenuje podruhé premiérem Andreje Babiše (ANO) ještě předtím, než skončí referendum v ČSSD, tedy do poloviny června. Zeman to řekl v rozhovoru pro Českou televizi. Do konce června pak bude po Babišovi chtít jména ministrů. Řekl, že tím chce vytvořit tlak na Babiše, aby se sestavováním vlády pokročil.