Renáta Bohuslavová, Novinky

„Kniha s nadhledem popisuje současnou dobu, kterou v západní Evropě z hlediska společenských poměrů a z hlediska postupné ztráty používání zdravého selského rozumu prožíváme,” snažil se Nacher Novinkám přiblížit, co je hlavním tématem knihy.

„Jsem ryzí demokrat a liberál, nikomu nic neupírám do té doby, než on mi začne vnucovat svůj úhel pohledu. V momentě, kdy si člověk dovolí nějaké bizarnosti kritizovat, tak je označkován za nekorektního,” pokračoval Nacher v tom, co ho k sepsání knihy vedlo.

Nacher: Komentáře Klause ml. jsou mi blízké



Kniha je rozdělena do několika kapitol. Doba překorektní, paradoxní, manipulativní a byrokratická. Předmluvu ke knize napsal poslanec ODS Václav Klaus ml., který oceňuje, že se jedná o názory „zdravé a odlišné od mainstreamových médií”. Klaus sám se často a mnohdy dosti nevybíravě vymezuje proti politické korektnosti.

„Jeho komentáře jsou mi blízké. S mnohými souhlasím úplně, s mnohými méně. Popisuje to, čím je protkaná celá kniha. Pojďme se vrátit ke kořenům, přestaňme vymýšlet nějaké věci pro věci, aby všichni byli spokojení, aby nikdo nebyl diskriminován a ubližován, až do té míry, že je ubližováno všem,” doplnil Nacher.

Ilustracemi a karikaturami knihu doprovodila patnáctiletá zrakově postižená dívka Marie Jansová.

Nacher ostře proti zákazu kouření



Poslanec a pražský zastupitel se na představování knihy krátce zastavil například i u problému zákazu kouření v restauracích a barech, kterému se v knize také věnuje. Jde podle něj o pokrytecký přístup státu a přiznal, že právě tento zákon ho donutil k občasnému kuřáctví.

„Stát nám říká, nekuřte, abychom vás neviděli, ale nikdo nemá odvahu zakázat tu výrobu a distribuci. Je to pokrytectví,” řekl Nacher. Zákaz kouření v restauracích platí od loňského května a ve Sněmovně ho v minulém volebním období mimo jiné prosadilo i hnutí ANO, za které Nacher kandiduje na pražský magistrát.