Brabec mluvil o tom, že v případě, že by dojednávaná vláda nevyšla, je tu ještě varianta předčasných voleb a varianta 115, což je dohoda ANO s KSČM a SPD. O té však mluvit nechtěl. „V této chvíli si dovolím na to neodpovědět,” řekl.

Podle něj se nyní ANO zaměřuje na vládní projekt s ČSSD. „Nemáme plán B, nepřipravujeme ho. Kategoricky odmítám, že bychom jednali naoko a že by tu byla stopatnáctka,“ řekl Brabec.

„Pokud by po 15. červnu ta situace nastala, budeme o tom jednat,“ zmínil Brabec termín, kdy by měl být jasný výsledek vnitrostranického referenda ČSSD o vstupu do vlády.

Shody i neshody s SPD



Brabec nicméně uvedl, že vláda s podporou SPD by byla obtížná: „S SPD máme body, kde se shodneme, a body, kde se výrazně neshodneme: přístup k Evropské unii, k referendu o vystoupení z EU.”

Předčasné volby Brabec nechce: „Pro mě předčasné volby nejsou řešením. A je otázka, co by se předčasnými volbami změnilo.“

Navíc by se hnutí předčasné volby obtížně prosazovaly, protože je nechce prezident Miloš Zeman. „Zeman říká, že předčasné volby jsou selhání politiků. A na to všechno bychom potřebovali 120 hlasů,“ uvedl počet hlasů, které by se musely sejít k rozpuštění Sněmovny.

Řekl také, že obnovení jednání se sociální demokracií, jejímž požadavkům ANO nejprve nechtělo vyjít vstříc, bylo složité: „Nebylo jednoduché se k tomu jednání vrátit.“ Hnutí k tomu prý vedly obavy z předčasných voleb.

Fiala: Směřuje to k polokomunistické vládě



ANO tvrdě zkritizoval předseda ODS Petr Fiala. „Máme tu nejdelší vládní krizi od roku 1989. Může za ní hnutí ANO. Největší odpovědnost za to nese Andrej Babiš a přispívá k ní prezident Zeman, který mu dává bianco šek. Směřuje to celé k polokomunistické vládě. Poprvé od roku 1989 pustíte komunisty k moci. To je politická realita,“ zmínil fakt, že by se vládní projekt měl ve Sněmovně opírat o hlasy KSČM.

Zmínil přitom, že komunisté dosáhli svého vůbec nejhoršího výsledku ve volbách.

„Od voleb je tu signalizováno, že Andrej Babiš bude premiérem za každou cenu, hnutí ANO se chová jako by nezískalo 30 procent, ale 50,“ dodal Fiala.

Zdůraznil, že ANO nikdy nejednalo o vládě s ODS. To ale popíral Brabec s tím, že se hned po volbách Babiš radoval, že „s ODS máme 103 hlasy“.

Proevropské směřování



„Komunisté stupňují požadavky a vy jim vyhovujete,“ obvinil ANO Fiala. Brabec ale odmítl, že by ustoupil komunistům v jejich požadavku nenavyšovat zahraniční mise.

„Já řeknu narovinu, že pro mě osobně a i pro hnutí ANO není přípustné, že bychom za jakoukoli cenu dali do banku proevropské směřování,“ řekl Brabec.

Dodal, že se plnit budou i alianční závazky. Zmínil, že tolerance vlády ze strany KSČM je možná jen v případě, že se „nebudou omezovat závazky ke spojencům“.

„Je to o programovém prohlášení, formulace je v jednání,“ dodal ještě.