„Umíněnost prezidenta Zemana je jednou z podstatných příčin současné dlouhodobé politické krize a neschopnosti sestavit většinovou demokratickou vládu,” reagoval na Zemanovo vyjádření lídr ODS Petr Fiala.

„Ze strany Miloše Zemana je to zavírání očí před politickou krizí a rezignace na hledání řešení, které by ukončilo vládnutí bez důvěry. Spoluodpovědnost za prodlužování polititické krize je zřejmá,” uvedl k Zemanovým slovům poslanec ODS Jan Skopeček.

ČSSD překvapená není



„Je to rozhodnutí pana prezidenta, on má na to právo. Pokud toto říká, tak vlastně říká: nejsem ochoten už dále čekat a prodlužovat dobu vlády bez důvěry,“ řekl Právu místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Překvapen není ani předseda strany Jan Hamáček. Prezident podle něj jen potvrdil svá dřívější slova.

Informace nijak neznepokojila ani odpůrce vlády s ANO. „Je to konzistentní. Nevím, proč to vyhlašuje zrovna teď, jestli to má referendum ovlivnit tak či onak, to nedokážu posoudit,“ řekl Právu předseda klubu senátorů za ČSSD Petr Vícha.

Stejně tak v klidu přijal zprávu i poslanec Ondřej Veselý. „Kdybych se měl rozčilovat nad každým výrokem pana prezidenta, se kterým nesouhlasím, tak nedělám nic jiného. Pro mě už to není žádné překvapení, úplně to odpovídá tomu, že pan prezident Andreji Babišovi tlačí káru. S tím se počítalo,“ řekl Právu. Překvapení podle něj je to, že si nenechal druhý pokus pro svou úřednickou vládu.

Miloš Zeman slova o tom, že Andreje Babiše bez ohledu na výsledek vnitrostanického referenda ČSSD jmenuje, řekl ve středu odpoledne na Žofínském fóru. [celá zpráva]