Ivan Blažek, Právo

Na jednání bylo pozváno na sedmdesát zástupců místních organizací, dorazila jich necelá polovina. „Většina lidí, kteří v rámci diskuze vystoupili, byla proti vstupu do vlády,“ řekl Právu Michal Chalupný, člen ČSSD v plzeňské čtvrti Doubravka.

„Já také, po jednání jsem názor nezměnil. Jsem pro toleranci vzniku vlády, neměli bychom se však na ní přímo podílet, ale kontrolovat ji z opozice. Jestli jsme říkali před volbami, že nepůjdeme do vlády s trestně stíhanou osobou, tak bychom to měli držet i po volbách, jinak přijdeme o poslední důvěru voličů,“ podotkl Chalupný, podle něhož ze zhruba pětadvacetičlenné doubravecké organizace jen tři členové zvažují podporu koalice s ANO.

Proti je i bývalý poslanec a někdejší předseda rozpočtového výboru Václav Votava, člen ČSSD v Tachově. „Po zkušenostech z uplynulého čtyřletého období nejsem nakloněn tomu, abychom šli do vlády,“ konstatoval Votava.

Votava: Smlouva je otázkou důvěry



Hamáček v Plzni zopakoval, že dohodu s ANO považuje za solidní. „Umožnuje prosadit nás volební program a být v případné vládě vidět. ČSSD ve volbách neuspěla a já jsem přesvědčen, že jediný způsob, jak se k nám mohou vrátit voliči, je přesvědčit je, že pro ně něco můžeme udělat. A to něco můžeme lépe udělat ve vládě,“ sdělil Hamáček.

Podle Votavy je ale koaliční smlouva vyjednaná tak, že je otázkou důvěry. „A já tu důvěru nemám,“ dodal.

Jiří Zimola po jednání uvedl, že zaznívaly názory jak pro vstup do menšinové vlády, tak i pro odchod do opozice. „Je zbytečné se dohadovat, zda to byla menšina či většina, to teď fakt není důležité. Bylo zde něco málo přes třicet členů ČSSD, ale v Plzeňském kraji jich je přes tisíc. A ti budou rozhodovat,“ uzavřel Zimola.