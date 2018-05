Jan Martinek, Právo

„Nemám žádný důvod ustupovat, nebudu proti usnesení vlastní strany,“ sdělil Filip.

Ten před čtvrtečním jednáním řekl, že bude chtít změnu v programovém prohlášení budoucí vlády, předseda ČSSD Jan Hamáček ale posléze řekl, že text se měnit nebude, protože soc. dem. nebude ustupovat ze spojeneckých závazků.

„To je jejich problém. Oni jsou přesvědčeni, že to tak má být, tak ať si toleranci zařídí někde jinde,“ reagoval předseda KSČM.

Neznamená to podle něj ale, že by komunisté vládní projekt rovnou poslali k ledu. „Teď jsme se nedohodli, to ale neznamená, že se nedohodneme příště. Času je dost po výsledku referenda ČSSD,“ řekl Filip Právu. Členové ČSSD budou hlasovat od pondělí do 14. června, výsledek má být zveřejněn den poté.

Návrh programového prohlášení počítá s posílením české přítomnosti v Afghánistánu a Iráku, hovoří se v něm i o přispívání vojenských sil v Pobaltí.

Komunisté dali najevo, že jim jsou trnem v oku zvláště vojenské mise, které nemají mandát Rady bezpečnosti OSN, jde jim tedy především o Pobaltí.

Okamurovci podporovat nebudou



Premiér v demisi Andrej Babiš ve čtvrtek neshodu s komunisty zlehčoval, podle něj jde spíše o slovíčkaření. „Jde víceméně o formulační záležitosti,“ řekl.

Předseda SPD Tomio Okamura dal v pátek najevo, že pokud by jednání s komunisty krachlo, ANO a ČSSD s jeho podporou počítat nemohou.

„Nepodpoříme žádnou vládu, jejíž součástí bude zprofanovaná a nedůvěryhodná ČSSD,“ řekl Právu Okamura. „Je to strana zatížená mnoha korupčními skandály, která nikdy neplní sliby,“ doplnil. ČSSD ale jakoukoli podporu SPD už dřív odmítla, dokonce se snažila do koaliční smlouvy prosadit odvolání okamurovců ze sněmovních funkcí, což ale ANO i za podpory komunistů odmítlo.

Stejně jako KSČM i okamurovci protestují proti rozšiřování vojenských misí, ačkoliv jejich zastáncem je příznivec SPD prezident Miloš Zeman.

„Jsme proti rozšiřování účasti vojáků v misích, které neschválila Rada bezpečnosti OSN,“ sdělil Právu Okamura. Armáda by podle něj měla především bránit občany ČR. „Byla by to i jedna z našich podmínek při vyslovení důvěry vládě,“ dodal.