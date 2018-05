Jan Martinek, Právo

Co říkáte na výtky komunistů, kteří by měli podpořit vládu ANO a ČSSD?

Byl jsem jejich vyjádřením až šokován. Za prvé je to lež. Mám seznam poradců, který je zveřejněný na internetu, a není tam jediný člověk, který by v současnosti pracoval pro farmaceutickou firmu. Jsou to lidé, kteří pocházejí z různých oblastí zdravotnictví.

Za druhé se to omílá už několik měsíců a začalo to tehdy, když jsem udělal personální změny ve vedení některých nemocnic. Mám pocit, že někteří představitelé KSČM slouží jako hlásná trouba těch, kteří skončili ve funkcích a jsou součástí dlouhodobé struktury českého zdravotnictví, která realizuje své zájmy, a já jim v tom překážím, protože tlačím na větší transparentnost resortu.

Odmítáte tedy úplně, že by vám radil někdo, kdo byl spojený s farmaceutickým byznysem, třeba i v minulosti?

Jeden z mých poradců dříve pracoval pro farmaceutickou firmu, ale bylo to předtím, než přišel na ministerstvo (Filip Vrubel, dříve pracoval pro společnost Deloitte). Spekulace o vlivu těchto firem na ministerstvo jsou naprosto scestné. Ti, kteří to tvrdí, by to měli dokázat na nějakém příkladu.

Před pár týdny interpelovala v této věci pana premiéra komunistická poslankyně paní Aulická. Tu interpelaci jí někdo připravil a ona se pak omluvila mně i některým mým poradcům, že dostala špatné informace. To o něčem vypovídá.

Odvolání ředitelů nemocnic v Ostravě a na pražské Bulovce nekritizovali jen komunisté, ale řada dalších politiků. Skutečně by ministr v demisi bez důvěry Sněmovny měl činit razantní kroky?

I jiní kolegové dělali personální změny, a za to kritika nezazněla. Jde spíš skutečně o tlak lidí, kteří změny ve zdravotnictví nechtějí. Jsem přesvědčen, že v obou případech odvolání šlo o správná rozhodnutí, personální změny byly namístě.

Dnes tito lidé proti mně bojují, a očividně skrz zástupce KSČM. Což mě překvapuje, protože KSČM se vždy prezentovala jako strana, která chce lepší péči pro pacienty, a dnes slouží jako nástroj lidem, kterým jde jen o vlastní prospěch a byznys.

Předpokládáte, že budete ministrem i v příští vládě?

Slíbeno to nemám, nemluvili jsme o tom. Věřím, že pan premiér moji práci sleduje a že mě sem vyslal právě proto, abych dělal, co dělám. Bylo zadání na silnější kontrolu resortu, větší transparentnost, větší efektivitu a to se snažím plnit.

Z programu ANO a soc. dem. je zřejmé, že budete muset ustoupit ČSSD a KSČM.

Jediná zásadní věc, ve které je ústupek, je otázka spoluúčasti.

Ano, v programu budoucí vlády je, že nedopustíte spoluúčast. Je to úlitba levici?

Neřekl bych, že je to úlitba, ale chtěli to tam mít takto vysloveně zakotveno. Je to kompromis, které v politice musíme dělat. I v těchto mantinelech se dá ale udělat spousta dobré práce.

Bez navýšení spoluúčasti to ale bude chtít víc peněz pro nemocnice. Kde je vezmete?

Budu usilovat o to, aby došlo k navýšení plateb za státní pojištěnce. Výkon ekonomiky je zatím tak dobrý, že minimálně v následujících letech by nadvýběr pojistného měl pokračovat.

Jistě není možné vše spotřebovat, je také třeba vytvářet rezervy na horší časy, ale aktuálně si nemyslím, že by zdravotnictví bylo zásadně podfinancované. Navýšení plateb za státní pojištěnce by ale bylo namístě, protože nůžky mezi platbami a odvody zaměstnanců se rozevírají stále víc. O tom ale ještě povedeme debatu.

Nedávno jste po schůzce se zdravotnickými odbory mluvil o narovnání platů ve státních i soukromých nemocnicích. To by byl velký ústupek odborům.



Já jsem nic takového neslíbil, takhle si to přejí odbory. Já jsem na tom jednání jasně řekl, že je nutné to podrobit analýze, protože je to právní otázka. Aby byly tabulkové platy, které jsou aplikovány ve státních nemocnicích, nařízeny i pro soukromé poskytovatele, je velmi složité. Právníci musí posoudit, jestli by bylo možné uložit těmto poskytovatelům, aby platili dle tabulek.

Nejsem si také jistý, že by to bylo ku prospěchu všech zaměstnanců. Nedávno jsem řešil případ s přednostou kliniky státní nemocnice, který mi říkal, že by potřeboval nabrat lékaře z krajské nemocnice, ale že ten lékař v nemocnici bere 140 tisíc měsíčně. Tabulky nastavené ve státních nemocnicích na to nedosahují. A takových lékařů bude určitě řada. Pokud bychom přistoupili k tomu, že tabulky nastavíme pro všechny, budeme muset vysvětlovat těm lékařům, kteří berou víc, než jsou tabulkové platy, že jim peníze snížíme. A pak je otázka, jestli to akceptují.

Zdravotních sester je v nemocnicích málo, jak to chcete řešit?

Chceme navýšit platy, chceme navýšit příplatek za směnu nejen pro sestry, ale i pro nižší zdravotnický personál. Nastavení státních tabulek pro všechny by byl problém, to ale neznamená, že nechceme, aby se navýšily platy a mzdy.

Opět se teď chceme zabývat návrhem, že by zdravotní sestry pobíraly výsluhu. Pokud odpracují určitý počet let ve směnném provozu, mohly by mít nárok na výsluhu podobně jako například policisté či hasiči. Je to prvotní návrh, který je k diskusi. Mohlo by to přitáhnout zdravotní sestry zpátky do nemocnic, protože by to pro ně bylo atraktivní a motivační.