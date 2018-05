Marie Königová, Právo

Bude referendum ČSSD o vstupu do vlády s tím, že už je dohodnutá podpora komunistů. Ti ale přišli s dalšími podmínkami. Odmítají navyšování počtu českých vojáků v zahraničních misích. Jste ochotni program vlády změnit?

Mě to překvapilo. Na žádném jednání takto tvrdě formulovaný požadavek nezazněl. Hnutí ANO nás ujistilo, že programové prohlášení je dojednáno a že tam ze strany KSČM žádný problém není. Je ale vidět, že toto tvrdé stanovisko KSČM překvapilo i je. To si musí vyřešit hnutí ANO. Ještě se tento týden sejdu s Andrejem Babišem, abychom si řekli, zda se programové prohlášení vlády bude otevírat.

Ten odstavec, který v něm je, je podle mě naprosto v pořádku, protože se týká našich zahraničněpolitických a spojeneckých závazků. Ať v rámci OSN, nebo NATO. Nevidím důvod ani možnost to nějak přehodnocovat. To bychom se stali nespolehlivým spojencem v rámci NATO. To je cesta, kterou já jít nechci.

I s rizikem, že by KSČM nakonec vládu nepodpořila?

Chci nejdřív slyšet, co KSČM vadí. Nejsem ochoten připustit pošlapávání jakýchkoli našich spojeneckých závazků.

Šéf KSČM Vojtěch Filip přišel i s tím, že nezvednou ruku pro vládu, pokud v programu bude snižování daní plošně, tedy i pro nejbohatší.

Pokud to tak je, pak nechápu, kde byla KSČM poslední dva měsíce. Při jednání s předsedou Filipem asi před šesti týdny jsem mu řekl deset bodů, které soc. dem. chce prosadit do koaličního programu. A čekal jsem od KSČM podporu.

V těch deseti bodech byla i sektorová daň a progresivní zdanění. Byl jsem přesvědčen, že se na těch deseti bodech shodneme. Jejich odezva byla nulová, dokonce jejich experti tvrdili, že to není potřeba. Teď objevili Ameriku a chtějí se podívat na daně. Tak nás v tom neměli nechat samotné a podpořit nás.

Andrej Babiš srší optimismem, že referendum soc. dem. dopadne dobře. Sdílíte s ním tento pocit?

Úkolem nově zvoleného vedení ČSSD bylo jednat o naší účasti ve vládě. Dotáhli jsme to do konce. Výsledek je podle mě slušný kompromis. Rozhodnutí je na členech soc. dem.

Z mého pohledu nic lepšího vyjednat nešlo.

Jak referendum dopadne, si netroufnu odhadovat. Je to jako v německé SPD: silná skupina zastánců a silná odpůrců.

Když se vám nepodaří přesvědčit spolustraníky, budete to vnímat jako osobní prohru?

To je otázka interpretace. Pokud by to nevyšlo, tak je otázka, zda hnutí ANO dostatečně ustoupilo a zda dojednané podmínky byly akceptovatelné. Z mého pohledu nic lepšího vyjednat nešlo.

A o tom, že byste to po případném neúspěchu zabalil a opustil funkci, neuvažujete?

To nechci komentovat, aby to nevypadalo, že chci ovlivňovat hlasující.

Pro vás nebude jednoduchá pozice, ani když v referendu převáží souhlas. Sám říkáte, že je strana rozpolcená.

Pečlivě jsem poslouchal odpůrce vstupu do vlády a všichni řekli, že výsledek referenda budou respektovat. V tomto směru nemám o budoucnost obavy.

Takže můžete slíbit 15 hlasů pro vládu?

Všichni poslanci několikrát potvrdili, že se výsledku referenda podrobí.

Nejsilněji zní odmítavý hlas šéfa Senátu Milana Štěcha. Prý do vlády ČSSD ženou ambice jednotlivců. Straně by prý prospělo jít do opozice a konsolidovat se do dalších voleb.

Nerozumím Štěchově logice. Postupujeme přesně podle usnesení sjezdu. S Jiřím Zimolou jsme kandidovali s tím, že pro ČSSD je v této situaci lepší být ve vládě a prosazovat náš volební program. S tím nás sjezd volil.

Štěch na tom sjezdu také byl. Mohl kandidovat s touto myšlenkou a mohl zvítězit. To, co dělá, je vyjádření názoru, který je ale proti sjezdu. Pokud si myslí, že kdyby soc. dem. nejednala o vstupu do vlády, vylétly by nám preference zpátky na 30 procent, tak to je iluze.

S 15 mandáty v opozici proti levicovému programu, který pro ANO sepsali odborářští odborníci, nám zbyde jen Antibabiš. To už jsme jednou zkusili a dovedlo nás to na sedm procent.

Myslím, že z hlediska dalšího vývoje je pro ČSSD lepší, když bude vidět a bude prosazovat svůj program. S 15 mandáty v opozici proti levicovému programu, který pro ANO sepsali odborářští odborníci, nám zbyde jen Antibabiš. Upřímně řečeno, to už jsme jednou zkusili a dovedlo nás to na sedm procent.

Podle kritiků pomáháte KSČM přiblížit se k vládnutí, byť zatím jen tolerancí.

Těm, co říkají, že soc. dem. otevírá cestu KSČM, připomenu dobu před volbami v roce 2013, kdy se mluvilo otevřeně o vládě s podporou KSČM. A nezaznamenal jsem, že by Milan Štěch a další vybíhali na barikády. Tuto alternativu tolerance vlády od komunistů zvažovala soc. dem. již za minulých vedení.

Zrealizujete to vy…

Pokud je tu alternativa, že ANO postaví vládu a bude ji podporovat i SPD, kterou považuji za extrémní stranu, tak je to mnohem větší problém. Soc. dem. volí nejméně špatné řešení.

A co názor, že pomáháte postavit vládu člověku, který vás tvrdě kritizuje, mluví o vás jako o korupčnících, obral vás o voliče, o program a poslal vás z horních pater politiky do přízemí?

Obecně je dnes politika ostřejší a servítky si neberou žádné strany. Nicméně ptám se: je řešení zůstat v opozici? A tedy úplně zmizet? Nebo přesvědčit část lidí, kteří od nás odešli, konkrétními opatřeními? Třeba návrat vyplácení nemocenské považujeme za úspěch. Nyní je na programu zkracování pracovní doby, aby český zaměstnanec nepracoval o tisíc hodin déle než ten německý za podstatně nižší mzdu. To bychom z opozice neprosadili.

Babiš vyrukoval s tím, že když neprojde vláda v referendu ČSSD, pak by mohly být předčasné volby. K tomu bude potřebovat 120 hlasů. Dáte mu je?

Jsme teprve před koncem druhého pokusu o sestavení vlády. Nejsou vyčerpány možnosti dané Ústavou. Připadá tak v úvahu jen rozpuštění zákonem. Mluvit teď o volbách je předčasné.

Pokud to nedopadne s námi, tak by se ANO pokusilo zformalizovat 115člennou koalici. Otázka je, co za to bude SPD chtít. A z toho mám trochu hrůzu.

Hnutí ANO má odpovědnost za to, že se pokusí sestavit vládu. Pokud se mu to nepodaří, tak je tu prezident republiky, na kterém bude další postup. A když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že by ty volby dopadly úplně stejně, tak bychom tu agónii jen o rok či více prodloužili.

Tedy, jak jste už řekl, pokud by Babiš nesáhl po SPD…

To nemohu vyloučit. Už jednou jsem říkal, že pokud to nedopadne s námi, tak že by se ANO pokusilo zformalizovat tu 115člennou koalici. Otázka je, co za to bude SPD chtít. A z toho mám trochu hrůzu.

Vaše dohoda bude stát na právně nevymahatelných dokumentech. Věříte, že ty pojistky, které jste do smlouvy prosadili, budou opravdu pojistkou?

Každá koaliční smlouva je politický dokument. Jsem si vědom, že je tu Ústava a není možné nařizovat poslancům, jak mají hlasovat, a není možné nutit premiéra k demisi. Je to nevynutitelné, ale když někdo podepíše, pak to chápu jako politický závazek.

Takže věříte svému budoucímu koaličnímu partnerovi, že vás nepodrazí?

Kdybychom si nevěřili, tak nemá smysl vůbec vyjednávat.

Zveřejníte jména svých budoucích ministrů? Někteří členové ČSSD chtějí znát jména všech členů budoucí vlády. Dozvědí se je? Požádáte Babiše, aby je odhalil?

Jména předložím tento pátek, ale ministry z ANO zařídit neumím. Já ani s tímto požadavkem nesouhlasím, protože to referendum nemá být o personáliích. Je tu vůle vstoupit na základě programových podmínek. Nepřijde mi to ze strany těch, kteří to požadují, jako promyšlené, ale respektuji to.