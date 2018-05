ČTK

„Není asi standardní, aby strana, která stojí mimo tu dohodu, lustrovala členy vlády, kteří nesou vládní zodpovědnost,” řekl Netolický. Základem pro toleranci vlády ze strany KSČM podle něj musí být program.

„Podporu pro menšinovou vládu ČSSD a hnutí ANO, pokud vznikne, by měl zajistit hlavní partner, který vyhrál volby, to znamená (předseda ANO) Andrej Babiš. Ten by měl tu dohodu podepsat. Takže Andrej Babiš ať s komunisty jedná,” řekl také Netolický. Očekává, že se na základě jednání ANO s KSČM dozví, co Babišovo hnutí KSČM za toleranci vlády slíbilo.

O tom, zda ČSSD do vlády v ANO vstoupí, rozhodne vnitrostranické referendum, které potrvá od 21. května do 14. června. Netolický v neděli řekl, že nebude veřejně prozrazovat, jak bude v referendu hlasovat, aby neovlivňoval ostatní straníky. Podotkl však, že Babišovy výroky často posilují ty sociální demokraty, kteří vládní angažmá odmítají. Zmínil to v souvislosti s Babišovými pátečními slovy o možnosti předčasných voleb v případě, že by ČSSD vládu odmítla.

Netolický Babišova slova o předčasných volbách označil za výhrůžku, zároveň ale upozornil, že jejich uspořádání není jednoduché, protože pro ně nejsou splněny podmínky. „Máme ještě dva pokusy o sestavení vlády. Ten druhý ještě nenastal, pan Andrej Babiš není premiér ve druhém pokusu, je premiér v demisi,” řekl. Upozornil, že prezident Miloš Zeman může pověřit sestavením vlády někoho jiného než Babiše, například jiného představitele hnutí ANO.