Jan Martinek, Právo

Pane předsedo KSČM, podle premiéra Babiše existuje mezi ANO a KSČM spor o nominace lidí do orgánů státních firem. O co se přete?

Na jedné straně je nominační zákon a na druhé náš názor, že politické strany by měly mít právo obsazovat funkce ve státních podnicích. To není jen otázka KSČM, ale všech politických stran.

Máte představu, do jakých státních podniků byste chtěli poslat své lidi?

Máme představu o tom, že musí být konec nepolitické politiky, která deformovala politický systém státu. Jestliže strany z tohoto procesu vyřadíme, dojde k poruchám fungování státního mechanismu. Nějací aktivisté nemohou nahradit strany, které mají dlouhodobé záměry, jak spravovat stát. To je to jádro sporu.

Oni mluví o odpolitizování, ale podívejte se na VZP. Dokud v dozorčí radě strany nebyly, bylo to v červených číslech. Dnes na ni strany opět dohlížejí a VZP funguje.

Stále jste mi neodpověděl, která konkrétní místa chcete obsadit.

Nám nejde o místa, nám jde o princip. My chceme, aby politika byla opět politikou.

Netajíte se tím, že výměnou za toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD chcete mluvit i do obsazování ministerstev. O která vám nejvíc jde?

My dlouhodobě fungování některých ministerstev kritizujeme. V první řadě zdravotnictví, ale i dopravy, zahraničí či ministerstva průmyslu a obchodu. Nakonec ministr Hüner po naší kritice ustoupil od toho, aby oživoval memorandum o lithiu.

ČTĚTE TAKÉ:

Komunisté už jsou natěšení na posty ve státních firmách



Andrej Babiš se nicméně nechal slyšet, že ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha vám neobětuje.

To je věcí dohody ANO s ČSSD, my s tím nesouhlasíme. Adam Vojtěch nesplňuje kritéria kvalitního ministra zdravotnictví. Bez důvodu odvolával ředitele nemocnic a nic se neděje. Jeho poradci jsou přímo napojeni na farmaceutické firmy. Je to vůbec normální? To ostatním nevadí, že farmaceutické firmy mají vliv na přímý chod ministerstva zdravotnictví?

Mají komunisté připomínky ke koaliční smlouvě ANO a ČSSD?

To je věcí ANO a sociální demokracie. My uzavíráme dohodu o toleranci, to je samostatný dokument. Máme čas do začátku června, až proběhne referendum v ČSSD.

Jste připraveni na variantu, že ČSSD vládu v referendu odmítne?

Samozřejmě.

A máte plán B? Podpořili byste například menšinovou vládu ANO s tolerancí SPD?

Jsme připraveni na úplně všechny varianty, včetně předčasných voleb.

Umíte si předčasné volby, o kterých už mluvil i premiér, představit?

Řekl jsem, že jsme připraveni i na ně. Zatím ale pokračujeme v jednání o toleranci menšinové vlády.